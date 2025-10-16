أحدها مرتضى منصور.. 3 أسباب وراء انسحاب جريشة من انتخابات النواب

اعتذر جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام الحالي، عن الترشح في انتخابات مجلس النواب، المقررة في شهر نوفمبر القادم، عن دائرة ميت غمر بـ محافظة الدقهلية.

وتراجع الحكم الدولي جهاد جريشة، عضو لجنة الحكام الرئيسية الحالي، عن الترشح فى انتخابات مجلس النواب عن دائرة ميت غمر، وذلك بعدما أجرى الكشف الطبي.

وأكد الحكم الدولي جهاد جريشة العودة للعمل فى عضوية لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، مفضلا الابتعاد عن دهاليز السياسة وانتخابات مجلس النواب، مشددا على أنه سيكون فى خدمة بلده دندويط ومركز ميت غمر.

أسباب اعتذار جهاد جريشة عن انتخابات مجلس النواب

جاء اعتذار الحكم الدولي جهاد جريشة عن خوض انتخابات مجلس النواب، بعدما علم بنية المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تقديم أوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وجاء ثاني أسباب اعتذار الحكم الدولي السابق جهاد جريشة؛ عدم دخوله فى إحدى القوائم المرشحة التابعة لـ الأحزاب وكونه دخل مرشحا بـ نظام الفردي، ما يقلص فرصته في الفوز بمقعد العضوية.

ثالث الأسباب التى أجبرت الحكم الدولي جهاد جريشة على عدم المضي قدما في سباق التنافس على مقعد عضوية مجلس النواب، يتمثل في عدم امتلاكه أرضية وكاريزما وشعبية على مستوى دائرة ميت غمر.

وتقدم أمس، الأربعاء، المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب عن دائرة ميت غمر فى محافظة الدقهلية، وذلك في اللحظات الأخيرة من سباق الترشح الانتخابي.

كان أحمد مرتضى منصور، نجل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، تقدم مساء أمس الأول، الثلاثاء، رسميًا بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقبلة عن دائرة الدقي والعجوزة بالجيزة.