رياضة

هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية

هاري كين مهاجم بايرن ميونخ
هاري كين مهاجم بايرن ميونخ

حقق المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ، رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما سجل هدفًا في فوز فريقه على كلوب بروج برباعية نظيفة، أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة “أوبتا”، سجل هاري كين 20 هدفًا في 12 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات في موسم 2025-26، كأسرع لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف في بداية موسم واحد، متفوقاً على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأضافت أن ميسي احتاج إلى 17 مباراة (حقق ذلك 3 مرات)، بينما احتاج رونالدو إلى 13 لقاء خلال موسم 2014-2015 مع ريال مدريد، لتسجيل 20 هدفًا.

أهداف مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج

بدأ الفريق البافاري المباراة بقوة هجومية كبيرة، حيث افتتح لينارت كارل التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف النجم الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 14، ثم وسّع لويس دياز الفارق بهدف ثالث في الدقيقة 34، واختتم نيكولاس جاكسون الرباعية في الدقيقة 79، ليؤكد تفوق بايرن الكامل على مجريات اللقاء.

هاري كين بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا كلوب بروج

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
