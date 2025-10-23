فيريرا يمنح محمود جهاد فرصة أخيرة قبل الميركاتو الشتوي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي غدًا الجمعة، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه في لقاء الذهاب بستة أهداف دون رد.

وقرر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، منح لاعب خط الوسط محمود جهاد فرصة جديدة وأخيرة لإثبات قدراته الفنية والبدنية قبل حسم مصيره في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت مصادر داخل النادي أن هناك تمسكًا مبدئيًا من قطاع الكرة ببقاء اللاعب، لكن استمرار ذلك مرتبط بقدرة محمود جهاد على استعادة مستواه وتقديم أداء مقنع خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعدما عانى مؤخرًا من سلسلة إصابات متكررة منذ نهاية الموسم الماضي.

وأكدت المصادر أن فرص استمرار اللاعب مع الزمالك ستتضاءل حال فشله في الظهور بالمستوى المنتظر، حيث سيبحث النادي الأبيض وقتها عن عرض مناسب لرحيله خلال الميركاتو الشتوي القادم.