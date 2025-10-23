4 بنود.. تفاصيل ندوة قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي بمدينة نصر

تعقد قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، ندوتها الثالثة في السابعة مساء اليوم الخميس بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار لقاءاتها مع أعضاء الجمعية العمومية قبل انتخابات النادي المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري.



تشهد الندوة عرضًا للرؤية الاستراتيجية التي وضعتها القائمة لمستقبل النادي الأهلي في كافة المجالات، واستعراض الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الماضية في كافة القطاعات الرياضية والإنشائية والخدمية، والرد على استفسارات الأعضاء بشأن المرحلة المقبلة.



كما يتم تقديم أعضاء القائمة في انتخابات النادي الأهلي التى تضم كلًّا من محمود الخطيب رئيسًا، وياسين منصور نائبًا للرئيس، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن: محمد الغزاوي – طارق قنديل –محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - حازم هلال، وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري – رويدا هشام.



تعليق مرشح النادي الأهلي

أعرب طارق قنديل، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، عن فخره واعتزازه بثقة الخطيب في اختياره ضمن قائمته الانتخابية.



وأكد قنديل أن هذه الثقة تمثل وسامًا على صدره ومسؤولية كبيرة أمام الجمعية العمومية التي منحته دعمها على مدار دورتين متتاليتين.



وقال قنديل إن خدمته للنادي وأعضائه شرف كبير، مشيرًا إلى أنه تولى خلال الدورتين الماضيتين ملف العضويات، حيث عمل في الدورة الأولى (2017–2021) إلى جانب إبراهيم الكفراوي، ثم تولى المسؤولية الكاملة في الدورة الحالية، ونجح بالتعاون مع الإدارات التنفيذية في إنشاء منظومة احترافية متكاملة لملف العضويات الجديدة.



وأضاف أن إدارة الملف شهدت استحداث أفكار جديدة، من بينها تسويق العضوية في عدد من الدول مثل الإمارات وقطر، ما أسهم في تحقيق إيرادات بالعملة الصعبة من اشتراكات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الإقبال الكبير داخل مصر على عضوية الأهلي، بفضل الطفرة الإنشائية غير المسبوقة في جميع فروع النادي.



وأكد قنديل أن مشروع استاد الأهلي يمثل حلم الأعضاء والجماهير، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي وضع اللبنة الأولى له، وحقق خطوات كبيرة في هذا الملف، لافتًا إلى أن شركات الأهلي الثلاث — لكرة القدم والإنشاءات والخدمات — حققت نجاحًا لافتًا بفضل تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.



وتابع أن الملف الإنشائي شهد تطورًا ضخمًا خلال السنوات الماضية في جميع فروع النادي، سواء في الجزيرة أو الشيخ زايد أو التجمع الخامس، بالإضافة إلى مشروعات تطوير فرع مدينة نصر التي تسير وفق خطة واضحة.



وشدد قنديل على أن عملية التطوير لن تتوقف، وأن المجلس يسعى خلال الدورة المقبلة إلى إنشاء فروع جديدة خارج القاهرة لخدمة أكبر عدد من الأعضاء، مؤكدًا أن أعضاء الأهلي وجماهيره هم القوة الحقيقية للنادي.



وأشار إلى أن ميزانية الأهلي تجاوزت 8 مليارات جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المؤسسات الرياضية، ويعكس حجم الجهد والعمل المبذول على مدار السنوات الماضية، مضيفًا أن النادي يحتل المراكز الأولى في معظم الألعاب الرياضية بفضل دعم المجلس لكل الفرق للحفاظ على الصدارة والريادة.



واختتم قنديل تصريحاته بالتأكيد على ثقته في وعي الجمعية العمومية وحضورها المكثف يوم 31 أكتوبر للمشاركة في الانتخابات، قائلًا إن هذا اليوم سيكون “عرسًا ديمقراطيًا يليق بتاريخ الأهلي ومكانته”، محذرًا من أن عدم اكتمال النصاب قد يؤدي إلى سابقة تاريخية بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.