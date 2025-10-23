قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يشكو جماهير الأهلي

أعلن الكابتن محمد أبو العلا، مقدم برنامج "زملكاوي" أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر التقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، ضد جماهير النادي الأهلي، على خلفية الهتافات والسباب الجماعي ضد نادي الزمالك خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة  لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أبو العلا خلال برنامج زملكاوي :
"نادي الزمالك لا يمكن أن يقف صامتًا أمام ما حدث اليوم من جماهير الأهلي في ملعب المباراة، حيث تكرر السباب الجماعي ضد الزمالك بشكل فج ومستفز، وهذا الأمر مرفوض شكلًا وموضوعًا. إدارة النادي برئاسة الكابتن ستتقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على هيبة وكرامة نادي الزمالك".

وأكد أبو العلا أن الزمالك سيواصل الدفاع عن حقوقه بكل الطرق القانونية، مشيرًا إلى أن الأندية مطالبة جميعًا بالالتزام بميثاق الشرف الرياضي، والابتعاد عن إشعال الفتن بين الجماهير.

واختتم :"نطالب رابطة الأندية بتطبيق اللائحة بكل حزم، وأن يتم التعامل مع هذه الواقعة مثلما تم التعامل مع وقائع مشابهة سابقًا.

