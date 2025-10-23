قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجمع البحوث يعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الإيفاد للخارج
"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تختتم مشاركتها في المؤتمر العاشر للجنة الرعاة والقسوس

آباء الكنيسة
آباء الكنيسة
ميرنا رزق

تحت شعار "احرس الحصن"، اختتمت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، مشاركتها في المؤتمر العاشر للجنة الرعاة والقسوس، بمجلس كنائس مصر، بالأنافورة.

وجاء ذلك بمشاركة القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، وعضو اللجنة، والأب بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، والأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بمجلس كنائس مصر، والأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، ومسؤول المؤتمر، والأب ميشيل عبدالله، نائب راعي كنيسة السيدة العذراء أم النور، بإمبابة، وعضو اللجنة، وعدد من كهنة إيبارشيات كنيستنا القبطية الكاثوليكية بمصر.

شارك أيضًا القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، بالإضافة إلى ممثلي العائلات الكنسية، حيث افتتح الأب يوحنا سعد المؤتمر بكلمة أكد فيها أن هذا اللقاء الروحي يجمع خدام الكنائس في محبة واحدة، مؤكدًا أن المؤتمر يهدف إلى تذكير الكهنة، والرعاة بمسؤوليتهم في حراسة الحصن الروحي، وحماية الإيمان في زمن تتسارع فيه المتغيرات.

ومن جانبه، أشار الأب بولس جرس إلى ضرورة أن يعيش الكاهن على مثال المسيح في تواضعه، ومحبته، قائلًا: إن الكاهن مدعو لأن يكون شهيدًا يوميًا للمحبة، فيشهد للرب بخدمته الأمينة، وبقلب مفتوح للجميع.

تضمن المؤتمر أيضًا العديد من الفقرات منها: المحاضرات المختلفة، والمشاركات المتنوعة، وأوقات الترانيم الروحية، والصلوات المُنظَمة من قِبل العائلات الكنسية.

كذلك، احتفل كهنة الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، المشاركين في المؤتمر بصلاة القداس الإلهي سويًا.

الكنيسة الكاثوليكية مجلس كنائس مصر الكنيسة كنائس مصر القداس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الجهاز المركزي والتعبئة العامة

2.7 % زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2023 - 2024

جهاز المنافسة

جهاز حماية المنافسة يوافق على استحواذ شركة على كامل أسهم سميدث للأسمنت

محمد إدريس

محمد إدريس: خفض فائدة التمويل العقاري ضرورة لإنعاش السوق وتوسيع قاعدة المشترين

بالصور

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

فيديو

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد