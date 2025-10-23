الكنيسة الكاثوليكية بمصر تختتم مشاركتها في المؤتمر العاشر للجنة الرعاة والقسوس

تحت شعار "احرس الحصن"، اختتمت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، مشاركتها في المؤتمر العاشر للجنة الرعاة والقسوس، بمجلس كنائس مصر، بالأنافورة.

وجاء ذلك بمشاركة القمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، وعضو اللجنة، والأب بولس جرس، راعي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، والأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بمجلس كنائس مصر، والأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، ومسؤول المؤتمر، والأب ميشيل عبدالله، نائب راعي كنيسة السيدة العذراء أم النور، بإمبابة، وعضو اللجنة، وعدد من كهنة إيبارشيات كنيستنا القبطية الكاثوليكية بمصر.

شارك أيضًا القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، بالإضافة إلى ممثلي العائلات الكنسية، حيث افتتح الأب يوحنا سعد المؤتمر بكلمة أكد فيها أن هذا اللقاء الروحي يجمع خدام الكنائس في محبة واحدة، مؤكدًا أن المؤتمر يهدف إلى تذكير الكهنة، والرعاة بمسؤوليتهم في حراسة الحصن الروحي، وحماية الإيمان في زمن تتسارع فيه المتغيرات.

ومن جانبه، أشار الأب بولس جرس إلى ضرورة أن يعيش الكاهن على مثال المسيح في تواضعه، ومحبته، قائلًا: إن الكاهن مدعو لأن يكون شهيدًا يوميًا للمحبة، فيشهد للرب بخدمته الأمينة، وبقلب مفتوح للجميع.

تضمن المؤتمر أيضًا العديد من الفقرات منها: المحاضرات المختلفة، والمشاركات المتنوعة، وأوقات الترانيم الروحية، والصلوات المُنظَمة من قِبل العائلات الكنسية.

كذلك، احتفل كهنة الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، المشاركين في المؤتمر بصلاة القداس الإلهي سويًا.