مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار
خالد الغندور يسأل الجمهور عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري
مدبولي يؤكد استمرار جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصري
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

طارق قنديل: ثقة الخطيب والجمعية العمومية وسام على صدري

طارق قنديل
طارق قنديل
حسام الحارتي

أعرب طارق قنديل، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، عن فخره واعتزازه بثقة الخطيب في اختياره ضمن قائمته الانتخابية.

وأكد قنديل أن هذه الثقة تمثل وسامًا على صدره ومسؤولية كبيرة أمام الجمعية العمومية التي منحته دعمها على مدار دورتين متتاليتين.

وقال قنديل إن خدمته للنادي وأعضائه شرف كبير، مشيرًا إلى أنه تولى خلال الدورتين الماضيتين ملف العضويات، حيث عمل في الدورة الأولى (2017–2021) إلى جانب إبراهيم الكفراوي، ثم تولى المسؤولية الكاملة في الدورة الحالية، ونجح بالتعاون مع الإدارات التنفيذية في إنشاء منظومة احترافية متكاملة لملف العضويات الجديدة.

وأضاف أن إدارة الملف شهدت استحداث أفكار جديدة، من بينها تسويق العضوية في عدد من الدول مثل الإمارات وقطر، ما أسهم في تحقيق إيرادات بالعملة الصعبة من اشتراكات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الإقبال الكبير داخل مصر على عضوية الأهلي، بفضل الطفرة الإنشائية غير المسبوقة في جميع فروع النادي.

وأكد قنديل أن مشروع استاد الأهلي يمثل حلم الأعضاء والجماهير، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي وضع اللبنة الأولى له، وحقق خطوات كبيرة في هذا الملف، لافتًا إلى أن شركات الأهلي الثلاث — لكرة القدم والإنشاءات والخدمات — حققت نجاحًا لافتًا بفضل تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.

وتابع أن الملف الإنشائي شهد تطورًا ضخمًا خلال السنوات الماضية في جميع فروع النادي، سواء في الجزيرة أو الشيخ زايد أو التجمع الخامس، بالإضافة إلى مشروعات تطوير فرع مدينة نصر التي تسير وفق خطة واضحة.

وشدد قنديل على أن عملية التطوير لن تتوقف، وأن المجلس يسعى خلال الدورة المقبلة إلى إنشاء فروع جديدة خارج القاهرة لخدمة أكبر عدد من الأعضاء، مؤكدًا أن أعضاء الأهلي وجماهيره هم القوة الحقيقية للنادي.

وأشار إلى أن ميزانية الأهلي تجاوزت 8 مليارات جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المؤسسات الرياضية، ويعكس حجم الجهد والعمل المبذول على مدار السنوات الماضية، مضيفًا أن النادي يحتل المراكز الأولى في معظم الألعاب الرياضية بفضل دعم المجلس لكل الفرق للحفاظ على الصدارة والريادة.

واختتم قنديل تصريحاته بالتأكيد على ثقته في وعي الجمعية العمومية وحضورها المكثف يوم 31 أكتوبر للمشاركة في الانتخابات، قائلًا إن هذا اليوم سيكون “عرسًا ديمقراطيًا يليق بتاريخ الأهلي ومكانته”، محذرًا من أن عدم اكتمال النصاب قد يؤدي إلى سابقة تاريخية بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

طارق قنديل النادي الأهل ن محمود الخطيب الخطيب قنديل

