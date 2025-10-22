قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار رئيس الإمارات محذرا الاحتلال: أي ضم للأراضي الفلسطينية خط أحمر
شوبير عن مباراة الأهلي والاتحاد: دمها تقيل لكن لا مجال للتفريط في النقاط
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة
تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا
الصحة تطلق خريطة إلكترونية لتحديد أقرب وحدة فحص لكل سيدة
رويترز: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد حادث السرقة
المفتي من ماليزيا: صوت المرأة واسمها ليسا عورة والإسلام برئ من الفتاوى الشاذة
قرقاش يدعو لقيام دولة فلسطينية.. ويحذر من ضم الضفة للاحتلال
الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا
مجدي يوسف: المصريون شكلوا أكبر تجمع ببروكسل لحظة استقبال الرئيس السيسي
أطول طابور.. اصطفاف آلاف السائحين لمتابعة تعامد الشمس على رمسيس الثاني
رياضة

حازم هلال: الخطيب هو الأنجح في إدارة كرة القدم في تاريخ مصر

باسنتي ناجي

أشاد المهندس حازم هلال، المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن، في الانتخابات المقرر لها 31 أكتوبر الجاري، بـ أداء محمود الخطيب مع القلعة الحمراء.

وقال حازم هلال في تصريحات إذاعية : " الخطيب هو الشخص الأنجح في إدارة كرة القدم في تاريخ مصر".

حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب

أعرب المهندس حازم هلال، المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن في الانتخابات المقرر لها 31 أكتوبر الجاري، عن سعادته بالانضمام لقائمة محمود الخطيب، مؤكدًا على أن وجوده مع هذه الكوكبة يُعد مسئولية كبيرة، باعتبارها تمثل فكرًا متكاملًا يسعى لخدمة النادي في كافة قطاعاته الإدارية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال: لست بعيدا  عن الأهلي، فقد كنت أشغل منصب  نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وهو ما أتاح لي فرصة التعامل المباشر مع العديد من الملفات الحيوية داخل النادي، خصوصًا في المجال الإنشائي، واكتسبت معرفة بتفاصيل العمل الإداري وطبيعة التحديات التي تواجه مؤسسة بحجم وقيمة النادي الأهلي.

وأضاف: أحمل مع زملائي رؤية طموحة وأفكارًا استثمارية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعظيم العوائد الاقتصادية ، بما يتناسب مع مكانه  الأهلى كمؤسسة رياضية كبرى، تعمل بأسلوب يضمن تمويل المشروعات دون الاعتماد على المداخيل الثابتة مثل عقود الرعاية، بالإضافة إلى التوسع في مجالات الاستثمار الرياضي والتجاري، بما يخدم الأعضاء والفرق الرياضية. 

وأشار هلال، إلى أن النادي الأهلى  يعيش واحدة من أهم فتراته التاريخية من حيث التطوير والإنجازات، وما تحقق خلال السنوات الماضية هو طفرة بكل المقاييس، حيث يمتلك النادي بنية تحتية تضاهي أكبر الأندية في الشرق الأوسط، وشركات قوية تعمل بفكر مؤسسي، ومنظومة رياضية متكاملة تعمل على تحقيق البطولات على كل المستويات المحلية والقارية .

وأكد أن قائمة محمود الخطيب تضم كفاءات وخبرات متنوعة، وكل فرد فيها يملك الكثير في مجاله ليقدمه للنادي، وما يجمعنا هو الحب والانتماء للكيان والإيمان بقيم الأهلى وتقاليده ، وهدفنا واحد هو استمرار النجاحات، وأتمنى أن يحضر أعضاء النادي بكثافة  يوم 31 أكتوبر بالشكل الذي يليق بالأهلي وتاريخه العريق.

الخطيب الاهلي الزمالك

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الجديري المائي

زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول

قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة

قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة

السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق

وزير الخارجية الأسبق: قمة بروكسل محطة محورية في مسار العلاقات المصرية الأوروبية

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تفتتح حضانة "برايت ستارز" بمدينة حدائق العاصمة

بالصور

لو بتحن للماضي.. كيا تطلق معطر جو برائحة البنزين لأصحاب السيارات الكهربائية

فضيحة شركة سيارات صينية بعد اكتشاف مخازنها السرية في أستراليا

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

