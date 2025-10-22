قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب والفضة تواصل الهبوط بعد أكبر موجة بيع منذ 12 سنة
المئات يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل..شاهد
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-10-2025
عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض
بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة
400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير
"نيويورك تايمز": ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
300 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة اليوم
كبير الأثريين: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يحمل بداخله عبقرية المصري |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ناقد رياضي ينتقد هدف بيراميدز أمام فاركو..تفاصيل

هدف براميدز
هدف براميدز
باسنتي ناجي

انتقد الناقد الرياضي خالد طلعت هدف بيراميدز في مباراة فاركو في الدوري المصري.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو دخل فيه هدف من أغرب الأهداف اللي شفتها في حياتي آخر 10 سنين !!!".

هدف بيراميدز:

وأكمل :"ضربة رأس من مصطفى فتحي نجم بيراميدز (أقصر واحد في الملعب) سهلة جدا وعدت من بين إيديه ودخلت هدف".

وأضاف:"رد فعل غريب من كل اللي في الملعب بعد الجول ، أحمد خطاب مدرب فاركو قعد يضحك ، وشيكا نفسه قعد يضحك ، ويوريشيتش كان مستغرب ومندهش ومش مصدق ان الكورة دخلت جول !!!".

ترتيب هدافي الدوري قبل مواجهة الأهلي والاتحاد:

تغلب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز على نظيره فريق فاركو بـ هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف بيراميدز الأول عن طريق فيستون ماييلي في الدقيقة 23 من عمر المباراة بتمريرة مميزة من محمد الشيبي وتحرك مميز من الكونغولي.

واستقبل فاركو هدفا ثانيا بعد خطأ كارثي من الحارس شيكا بعد رأسية ضعيفة من جانب مصطفى فتحي في الدقيقة 56 من عمر المباراة .

وقبل مباراة الأهلي ونظيره الاتحاد السكندري المقرر إقامتها غدا الأربعاء في ختام الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز تجري منافسة قوية على صدارة هدافي المسابقة المحلية.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- صلاح محسن “ المصري ” 5 أهداف.

2- محمود حسن تريزيجيه “ الأهلي ” 4 أهداف.

3-عبد الرحيم دغموم “ المصري ” 4 أهداف.

4- عمر الساعي “ المصري ” 4 أهداف.

5-  عدي الدباغ " الزمالك" 3 أهداف.

6- محمد السيد شيكا “ كهرباء الاسماعيلية”  3 أهداف.

7- أحمد فاروق" وادي دجلة" 3 أهداف.

8- صديق أوجولا “ سيراميكا كليوباترا ” 3 أهداف.

9- محمد شريف “ الأهلي” هدفين.

10- فيستون مايلي " بيراميدز" هدفين

ويتساوى فيستون ماييلي مع زيزو والشيبي وعمرو السولية وعبدالله السعيد وناصر ماهر وجراديشار ووليد الكرتي وياسين مرعي بهدفين لكل منهما.

واقترب نادي بيراميدز من العودة لصدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على فريق فاركو بنتيجة هدفين دون رد.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول برصيد 20 نقطة من 10 مباريات وخلفه المصري البورسعيدي والزمالك 18 نقطة من 10 مباريات ثم الأهلي في المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 9 مباريات .

وحل فريق إنبي في المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 11 مباراة ثم بيراميدز في المركز السادس برصيد 17نقطة.

ولعب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مباراة فاركو بتشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط:  مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

هدف بيراميدز الاهلي الزمالك

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

كوكب الأرض

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء لليابان.. ويؤكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

بالصور

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حلوى شتوية لذيذة وغنية بالطاقة

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

