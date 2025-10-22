قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب والفضة تواصل الهبوط بعد أكبر موجة بيع منذ 12 سنة
المئات يشاهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل..شاهد
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22-10-2025
عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق
هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء
اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض
بإبداع 15 شيفا .. الرمان المنفلوطي يجذب سياح الغردقة
400 قناة فضائية تطلب البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير
"نيويورك تايمز": ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
"الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
300 شاحنة مساعدات تستعد لدخول قطاع غزة اليوم
كبير الأثريين: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يحمل بداخله عبقرية المصري |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد طلعت يشيد بـ ناشئي الأهلي بلال عطية وحمزة عبد الكريم..تفاصيل

بلال
بلال
باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بـ أداء اللاعبين الناشئين بلال عطية صانع العاب الأهلي الموهوب ، وحمزه عبد الكريم مهاجم الأهلي الهداف.

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أهم 2 لاعيبة في منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة اللي هيشارك في كأس العالم للناشئين في قطر ، هما بلال عطية صانع العاب الأهلي الموهوب ، وحمزه عبد الكريم مهاجم الأهلي الهداف".

وأكمل:"تابعوهم في البطولة 2 لاعيبة مميزين جدا وليهم مستقبل كبير في الكرة المصرية".

آخر تطورات أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

وكان قد أكد الإعلامي محمد شبانة أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يسعى لتحقيق الفوز في مباراته أمام الاتحاد السكندري من أجل الانفراد بصدارة الدوري المصري.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: “الأهلي حرّر محضرًا في قسم الشرطة بسبب مباراة بيراميدز في دوري الجمهورية مواليد 2007 لإثبات حالة، خاصة وأن اتحاد الكرة أو بيراميدز لم يصدر عنهما أي رد فعل”.

وتابع: “الأهلي أكد في المحضر أن مدير قطاع الناشئين بنادي بيراميدز دفع الحكم لإلغاء المباراة من أجل إعادتها”.

وشدد: “الأهلي سيخوض مباراة هامة غدًا أمام الاتحاد السكندري، ويسعى للفوز من أجل الانفراد بقمة الدوري المصري، خاصة بعدما حقق بيراميدز فوزًا مهمًا على فاركو اليوم”.

وأردف: “ظروف الاتحاد السكندري صعبة، خاصة بعد تغيير الجهاز الفني، واحتلال الفريق المركز السابع عشر في جدول الترتيب”.

بلال الاهلي الزمالك

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

كوكب الأرض

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

المتهمات

حبس 11 متهمة يمارسن الرذيلة بالدقهلية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي بانتخابها أول رئيسة وزراء لليابان.. ويؤكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية

علي جمعة

علي جمعة: حب الله ورسوله وآل البيت من أركان الإيمان

الإفتاء

أمين الإفتاء: لا مانع من تهذيب الحواجب للمرأة بهدف إزالة ما يسبب ضيقا نفسيا

القرآن

ملتقى الجامع الأزهر: القرآن في مقدمة المعجزات الخارقة للعادة لرسول الله

بالصور

هل الشيب المبكر سببه التوتر؟ إليك رأي الأطباء

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل.. حلوى شتوية لذيذة وغنية بالطاقة

لتحضير البشاميل: 2 ملعقة كبيرة زبدة 2 ملعقة كبيرة دقيق 2 كوب لبن 2 ملعقة سكر فانيليا
بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

ما هو الجدري المائي
طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

طريقة عمل البصارة
فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

