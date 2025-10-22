قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام فرانكفورت في دوري الأبطال
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
قرارات حكومية بشأن الإسكان .. تعرف عليها
موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد عبده وهاني فرحات يتبادلان تقبيل اليد: نكيد العوازل

محمد عبده وهاني فرحات
محمد عبده وهاني فرحات
قسم الفن

في موقف عفوي يجسّد في تقاليد منطقة الخليج عمق المحبة والاحترام، تبادل فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات تقبيل اليد قبل انطلاق بروفات حفلهما المرتقب في الكويت، والمقرر إقامته غدًا، الخميس.

هاني فرحات تعرض لتعليقات سلبية على خلفية تقبيله يد فنان العرب في وقت سابق، وهذه اللقطة أيضا التي وثّقت هذا الموقف لاقت تفاعلًا واسعًا، وعكست روح المودة التي تجمع النجمين.

وعلّق محمد عبده مازحًا على الموقف قائلًا: «ونكيد العوازل بَقي»، ليرد عليه المايسترو فرحات قائلاً: «طبعًا.. طبعًا.. أبي العظيم».

على جانب آخر، أكد المايسترو هاني فرحات أن علاقته بفنان العرب تتجاوز حدود الفن، موضحًا: «لا أبالغ إذا قلت إن علاقتنا علاقة أبوة حقيقية، فهو يعتبرني بمثابة ابنه، وأنا لا أناديه إلا بـ(يا أبي)، لأنه بالفعل كذلك».

وأضاف: «فنان العرب كثيرًا ما يصرّح في لقاءاته قائلاً (هاني ده ابني)، في إشارة إلى عمق العلاقة الإنسانية التي تجمعنا».

وأوضح فرحات أن تبادل تقبيل اليد لم يكن سوى تعبير صادق عن المحبة والاحترام، مشيرًا إلى أن علاقته بمحمد عبده تقوم على الصداقة الفنية والتقدير الإنساني الذي لا يمكن اختزاله في موقف عابر.

وأشار إلى أن فنان العرب كان أول من هنأه بعد النجاح الكبير لحفل «روائع الأوركسترا» الذي أقيم في قصر فرساي بفرنسا خلال شهر سبتمبر الماضي، وقاد خلاله أوركسترا الأوبرا الملكية والأوركسترا السعودي.

وقال فرحات: «تلقيت آلاف الرسائل لتهنئتي بنجاح الحفل، لكن أهمها كانت رسالة فنان العرب، التي كتب فيها: (فرحتي اليوم بهاني فرحات وما فعله مع الأوركسترا لا توصف، لقد صنع تاريخًا ومجدًا فنيًا.. شكرًا ابني المايسترو الكبير هاني فرحات على علمك وتفانيك وضميرك تجاه ولاد بلدك)».

وختم المايسترو حديثه قائلاً: «علاقتي بمحمد عبده ليست مجرد علاقة فنية بين مطرب وقائد أوركسترا، بل هي علاقة أب وابنه، عنوانها الوفاء والاحترام والتقدير».

محمد عبده هاني فرحات حفل محمد عبده المايسترو هاني فرحات

