فتاوى وأحكام| حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الموظفين.. وتكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة.. وما الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها عدد من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر مقوعها الرسمي مضمونة:"ما هو حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين في بيئة العمل؟ وهل يجوز أن يمتد ذلك إلى تتبع خصوصياتهم خارج نطاق الوظيفة؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل إن كان لمتابعة إنجاز المهام، وضبط أوقات الدوام، وحماية البيانات، ونحو ذلك من الأغراض المشروعة، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا روعي فيه أن يكون مقصورًا على نطاق العمل، وفي حدود الضوابط التي تنظمها القوانين واللوائح المعمول بها.

وأمَّا استخدامها في غير ذلك من نحو تتبع الحياة الخاصة للموظفين وتتبع عوراتهم، أو مراقبة ما لا يتعلق بالعمل، أو جمع بياناتهم واستغلالها خارج ما تسمح به اللوائح والقوانين -فإن ذلك يكون مُحرَّمًا شرعًا، ومُجرَّمًا قانونًا.

والذكاء الاصطناعي من أبرز ما وصل إليه الإنسان في ميدان الابتكار والتطوير التكنولوجي، وهو ثمرةٌ من ثمار العقل الذي أودعه الله فيه، وتسخيرٌ من تسخيرات الله تعالى لعباده، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]، وقال جل شأنه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13].

وتُعدُّ تقنيات الذكاء الاصطناعي أداةً نافعةً في خدمة الإنسان وتيسير شؤونه، متى استُعملت في الخير، وضُبطت بضوابط الشرع الحنيف.

وبالنظر إلى الحكم الشرعي لاستعمال هذه التقنيات، فإنَّ الأصل في استخدام الذكاء الاصطناعي هو الإباحة، ما لم يندرج في صورةٍ مُحرَّمةٍ شرعًا، وذلك عملًا بالقاعدة الفقهية المقررة أن "الأصل في الأشياء الإباحة".

قال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر" (3/ 568، ط. دار إحياء التراث العربي): [واعلم أنَّ الأصل في الأشياءِ كلِّها سوى الفروج الإباحة] اهـ.

وقال الإمام الزُّرقَاني في "شرح مختصر خليل وحاشية البناني" (1/ 320، ط. دار الكتب العلمية): [الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت النهي] اهـ. وينظر: "الأشباه والنظائر" للإمام الحافظ السُّيُوطي (ص: 60، ط. دار الكتب العلمية)، و"مطالب أولي النهى" للعلامة الرُّحَيبَاني (6/ 218، ط. المكتب الإسلامي).

أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الركن الأساسي في القراءة داخل الصلاة هو سورة الفاتحة، فهي القدر الواجب الذي لا تصح الصلاة بدونه، وما يُقرأ بعدها من القرآن الكريم يُعد من السنن والتطوعات التي يُثاب عليها المصلي، لكنها ليست شرطًا لصحة الصلاة.

وأضاف أن من اقتصر في صلاته على قراءة الفاتحة فقط، فصلاته صحيحة تمامًا، غير أنه يكون قد حرم نفسه من فضل وثواب عظيم يمكن تحصيله بقراءة ما تيسر من كتاب الله بعد الفاتحة.

وفي هذا السياق، أوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن جمهور العلماء من المذاهب الحنفية والشافعية والحنابلة أجازوا تكرار السورة نفسها في الركعتين، أي أن يقرأ المصلي نفس السورة في الركعة الأولى والثانية دون حرج، مستشهدين بما رواه معاذ بن عبد الله الجهني، عن رجل من جهينة أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في صلاة الصبح سورة "إذا زلزلت الأرض" في الركعتين كلتيهما، وقال الراوي: "فلا أدري أنسي رسول الله ﷺ أم قرأها عمداً"، وهو حديث أخرجه أبو داود في سننه.

وبيّنت دار الإفتاء أن المالكية خالفوا الجمهور في هذه المسألة، إذ رأوا أن تكرار السورة في الركعتين مكروه، واعتبر بعضهم أنه "خلاف الأولى"، أي أنه لا يُمنع لكنه يُستحب تركه، مراعاة للتنوع في القراءة والاتباع لهدي النبي ﷺ في صلاته.

ومن ناحية أخرى، تناول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالًا حول جواز الاكتفاء بآية واحدة بعد الفاتحة، فأوضح في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن الشافعية يرون الجواز حتى ولو ببعض آية واحدة، مستدلًا بأن القراءة بعد الفاتحة سنة وليست فرضًا، فيجوز للإمام أو المصلي أن يقرأ سطرًا أو سطرين فقط من آية طويلة كسورة البقرة، وتصح صلاته بلا إشكال.

واستشهد الدكتور علي جمعة بقصة قديمة عن رجل كان يُعرف باسم حبّ الرمان، وكان يصلي صلاة الضحى مائة ركعة، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة قوله تعالى: "مُدْهَامَّتَانِ"، ثم يركع، مؤكدًا أن صلاته كانت صحيحة شرعًا لأن المقصود بالقراءة تحقق ولو بآية قصيرة، ما دام المصلي قد أدى الفاتحة أولًا.

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتصلات تقول فيه: "في حديث بيقول إن الملائكة بتنزل في الفجر والعصر، وربنا بيسألهم عن اللي بيصلوا، فهل ربنا يحتاج إنه يسألهم عز وجل؟".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل الملائكة عن عباده لحاجة إلى علمٍ، فهو العليم بكل شيء، وإنما يسألهم وهو عالمٌ بهم جل جلاله.

وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن السؤال هنا لإظهار فضل العباد المطيعين أمام الملائكة، ولتعلم الملائكة أن في الأرض من يعبد الله رغم ما فيها من شهوات وفتن، فيباهي الله بهم ملائكته.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مثل هذا السؤال الإلهي يكون إظهارًا لمقام الطائعين واجتهادهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى: "إن الله يباهي ملائكته بأهل الذكر وأهل الطاعة".

وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء "فالله تعالى لا يسأل عن جهل، وإنما لحكمة عظيمة، وهي بيان مكانة الراكعين الساجدين الذين يثبتون على الطاعة رغم مشاغل الدنيا، فيقول سبحانه لملائكته: انظروا إلى عبادي".