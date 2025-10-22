قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة طبقا للقانون

الحبس
الحبس
معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات ، عقوبة تكدير الأمن أو السكينة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال التقرير تفاصيل هذه العقوبة.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

قانون العقوبات تكدير الأمن السكينة القوانين الإجراءات القضائية

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

iPhone 17

بفضل "آيفون" .. "أبل" تستعيد صدارتها من جديد .. فما القصة؟

هاتف رينو 15 برو ماكس من أوبو

تسريب مواصفات هاتف رينو 15 برو ماكس من أوبو فما القصة؟

ستيلانتس

ستيلانتس أمام القضاء بسبب نظامها المضاد للصوص.. يتسبب في سرقة السيارات

بالصور

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

