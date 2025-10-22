قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أسماء عبد الحفيظ

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة، ارتفاع خطر الإصابة بالجلطات الدموية من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا خاصة مع التقدم في السن أو وجود أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري، وتُستخدم أدوية السيولة لتقليل هذا الخطر، لكنها قد تحمل آثارًا جانبية لدى بعض الأشخاص.

لذلك يبحث كثيرون عن بدائل طبيعية لأدوية السيولة يمكن استخدامها كوسيلة مساعدة لتعزيز صحة الدورة الدموية والوقاية من التجلطات. 

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة  

كشفت خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أفضل 3 بدائل طبيعية فعالة وآمنة نسبيًا مع التنبيه على ضرورة استشارة الطبيب قبل اعتماد أي منها خاصة عند تناول أدوية مميعة للدم.

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة 

1 الزنجبيل

يُعد الزنجبيل من الأعشاب المشهورة بخصائصها المضادة للالتهاب والمساعدة على تحسين سيولة الدم.
يحتوي الزنجبيل على مركبات طبيعية تُعرف باسم الساليسيلات وهي تشبه مادة الساليسيليك الموجودة في الأسبرين.

فوائد الزنجبيل للسيولة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة  
  • يساعد في تقليل لزوجة الدم
  • يقلل من تجمع الصفائح الدموية
  • يُنشط الدورة الدموية بشكل عام
  • يمكن تناول الزنجبيل طازجًا في الطعام أو كمشروب دافئ مع العسل والليمون للحصول على فوائده الصحية.

2 الكركم

الكركم يحتوي على مادة فعالة تُدعى الكركومين وهي مادة طبيعية مضادة للالتهاب والتجلط، وقد أظهرت دراسات عديدة قدرتها على منع التصاق الصفائح الدموية وتحسين تدفق الدم.

كيف يمكن استخدام الكركم

  • إضافته إلى الطعام اليومي كتوابل
  • تناوله كمشروب مع الحليب الدافئ
  • استخدام مكملات الكركمين بعد استشارة الطبيب
  • من المهم تناول الكركم مع الفلفل الأسود لتحسين امتصاص الكركومين في الجسم.

3 الثوم

الثوم يُعرف بخصائصه القوية في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، كما أنه يمنع تراكم الكوليسترول الضار في الشرايين، ويُساعد في منع تجلط الدم بشكل طبيعي.

طرق الاستفادة من الثوم

  • تناول فص ثوم نيء يوميًا على الريق
  • إضافته طازجًا إلى السلطة أو الطعام بعد الطهي
  • استخدام زيت الثوم بجرعات محددة
  • الثوم يعمل على ترقيق الدم بشكل مشابه لبعض أدوية السيولة ولذلك يجب الحذر عند استخدامه بالتزامن مع أي دواء مميع.

تحذير هام

رغم أن هذه البدائل طبيعية إلا أنها قد تتفاعل مع الأدوية الطبية وتزيد من خطر النزيف في حال استخدامها بكثرة أو دون إشراف طبي.
لذلك يُوصى بما يلي

  • عدم إيقاف أدوية السيولة دون الرجوع إلى الطبيب
  • استشارة الطبيب قبل استخدام أي علاج طبيعي
  • إجراء تحاليل دم منتظمة لمراقبة سيولة الدم في الجسم
