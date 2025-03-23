هل يجب تناول أدوية السيولة بعد سن الـ 40 .. جمال شعبان يعلن المفاجأة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك بعض الأسئلة تأتي بخصوص، هل بعد سن الـ 40 يجب الحصول على دواء للسيولة، للوقاية من الجلطات.

وقال العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن تناول أدوية السيولة لا تكون لجميع المواطنين بعد سن الـ 40، موضحًا أن هذه المعلومة غير صحيحة، ولكن تناول الأدوية يكون بعد عمل تحاليل، واستشارة طبيب.

سن الـ 40 يعتبر قمة العمر

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج " طبيب القلوب" أن سن الـ 40 يعتبر قمة العمر، فالشخص عندما يكون من عائلة بها تاريخ مرضي، عليه أن يقوم بعمل بعض الفحوصات الطبيبة على القلب، والجسم.

ولفت إلى أن تناول أدوية السيولة بعد سن الـ 40 يكون للأشخاص التي لديه تاريخ عائلي بأزمات القلب، والضغط والسكر، وليس لكل الأشخاص التي وصلت إلى سن الـ 40.

وتابع:" تناول الأسبرين لا يمنع حدوث الجلطات الأولى، ولكن يمنع تكرار الجلطات، فتناول أدوية السيولة بعد حدوث الجلطة الأولى تمنع تكرارها، وأن أدوية السيولة مفيد للأشخاص التي هي عرضة للجلطات ".

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة كشفت أن ثلث المصريين البالغين بالعواصم الكبرى يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهذا رقم مرعب، وهذا يكون مؤشر لإصابة هؤلاء الأشخاص بالقلب في المستقبل.

الرقم المناسب لضغط الدم يكون 120 على 70



وأضاف الدكتور جمال شعبان، أن كل شخص عليه أن يقوم بضبط الضغط، موضحًا أن كل شخص عليه أن يعرف رقم ضغطه، فالرقم المناسب لضغط الدم يجب أن يكون 120 على 70.

الصداع ليس مؤشر لإصابة الشخص بضغط الدم



ولفت إلى أن كل شخص عليه أن يقوم بقياس ضغط الدم كل فترة، وأن الصداع ليس مؤشر لإصابة الشخص بضغط الدم، وأن المؤشر الوحيد لمعرفة ضغط الدم هو جهاز قياس ضغط الدم.

وأشار إلى أن مريض ضغط الدم وفقًا للتعريف الأمريكي يكون عندما يكون ضغط الشخص 130 على 80، ووفقًا للتعريف الأوروبي يكون أكثر من 140 على 90 وذلك بعد قياسته ثلاث مرات في أوقات مختلفة.

وأوضح أن مرض ضغط الدم ليس نهاية الحياة، ولكن يؤثر على القلب وهو مرض مثل السكر، إذا تعاملت معه بحرص لا يسبب خطر، وأن هناك أدوية ضغط كثيرة وتفيد الجسم.