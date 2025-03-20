المسكنات بها سم قاتل.. جمال شعبان يحذر المواطنين من عادات خاطئة

أكد الدكتور جمال شعبان، أنه قال من قبل إن الوجع عنصر من عناصر معادلة الحياة، و الأوجاع تحتاج للمسكنات، والجميع يجب أن يعلم بأن المسكنات سلاح ذو حدين.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج " طبيب القلوب" أن المسكنات تقلل الوجع وفي نفس الوقت لها أعراض جانبية خطيرة، فالشخص قبل أن يحصل على المسكنات يجب أن يتم الحصول عليها بحذر.

المسكنات في الشنط مثل اللبان والشيكولاته

ولفت إلى أنه ينزعج عندما يتواجد في مكان ويشعر أحد الأشخاص بصداع أو آلم، وتقوم السيدات بتقديم المسكنات، معلقا :" السيدات تضع المسكنات في الشنط مثل اللبان والشيكولاته" وهذا أمر خطير.

وأشار إلى أن المسكنات يجب الحصول عليها تحت إشراف طبيب، لآن المسكنات قد ينتج عنها ارتفاع ضغط الدم، وقد ينتج عنها جلطات في الشرايين، وقد تسبب في فشل كلوي.



وفي وقت سابق أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك سؤال هام يبحث عنه الكثير، وهو هل السكر له علاقة بالجلطات، وهل جلطات الرئة مثل جلطات القلب.

وقال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن السكر في الصيام يكون له تأثير قوي، وقد ينتج عنه وفاة، موضحًا أن السكر إذا كان أقل من 70 أو أكثر من 300 فالإفطار يكون في الحال إذا كان المريض صائم، لعدم التعرض لمشكلات خطيرة.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، أن هناك مدرسة تناولت أكل كثير ووصل السكر إلى 500 وتوفيت بسبب تعرضها لجلطة رئة بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أسرع جلطة ينتج عنها الوفاة



ولفت إلى أن أسرع جلطة تسبب الوفاة هي جلطة الرئة، وهي أسرع من جلطة الشريان التاجي، وأن أعراض جلطات الرئة تكون ضربات قلب سريعة، وعدم راحة في الجسم، وانخفاض الأكسجين بالجسم.