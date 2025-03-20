ليست المياه.. جمال شعبان يكشف أسباب انتشار الفشل الكلوي.. فيديو

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، مفاجأة مؤلمة بخصوص ارتفاع نسبة الفشل الكلوي في مصر، وقال إن هذا المرض انتشر بسبب ضغط الدم المرتفع، موضحًا أن 26 % من البالغين في مصر يعانون من ضغط الدم المرتفع.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج " طبيب القلوب" أنه في القاهرة الكبرى والعواصم التي بها زحام يكون بها 30% يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهذا ينتج عنه فشل كلوي.

ولفت إلى أن المسكنات تعتبر سبب رئيسي في انتشار مرض الفشل الكلوي، ولذلك ننصح المواطنين بعدم الحصول على المسكنات، وفي حالة الشعور بألم شديد يجب الحصول على أدوية بإشراف طبيب.

الفشل الكلوي ليس سببه المياه الملوثة

وأشار إلى أن وصف المسكنات بطريق عشوائية يدمر صحة الإنسان، وأن من يقول إن الفشل الكلوي ارتفاع بسبب المياه ملوثة، وهذا غير صحيح.

وفي وقت سابق أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك سؤال هام يبحث عنه الكثير، وهو هل السكر له علاقة بالجلطات، وهل جلطات الرئة مثل جلطات القلب.

وقال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن السكر في الصيام يكون له تأثير قوي، وقد ينتج عنه وفاة، موضحًا أن السكر إذا كان أقل من 70 أو أكثر من 300 فالإفطار يكون في الحال إذا كان المريض صائم، لعدم التعرض لمشكلات خطيرة.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، أن هناك مدرسة تناولت أكل كثير ووصل السكر إلى 500 وتوفيت بسبب تعرضها لجلطة رئة بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أسرع جلطة ينتج عنها الوفاة



ولفت إلى أن أسرع جلطة تسبب الوفاة هي جلطة الرئة، وهي أسرع من جلطة الشريان التاجي، وأن أعراض جلطات الرئة تكون ضربات قلب سريعة، وعدم راحة في الجسم، وانخفاض الأكسجين بالجسم.