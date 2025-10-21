قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد
يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء
مانشستر سيتي يتقدم على فياريال بثنائية في الشوط الأول بدوري الأبطال
مرأة ومنوعات

اكتشف 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

بدائل طبيعية لأدوية السيولة
بدائل طبيعية لأدوية السيولة
اسماء محمد

مُميِّعات الدم ليست سوى مضادات تخثر وأدوية مضادة للصفائح الدموية وتمنع هذه الأدوية تكوُّن جلطات الدم، التي قد تُسبِّب النوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من الحالات الخطيرة لدى الأشخاص المُعرَّضين لخطر تكوُّنها.


ووفقا لموقع “ فارمسي” أظهرت بعض المنتجات الطبيعية خصائص مُحتملة لتسييل الدم ولكن يجب توخي الحذر من عدم استبدال مُميّعات الدم الموصوفة بمنتجات طبيعية كما يجب عدم تناولها دون استشارة طبيبك. 

 الكركم
 


الكركم بهار أصفر يُستخدم بكثرة في المطبخ الآسيوي. يُعرف بخصائصه العلاجية العديدة، لا سيما بفضل محتواه من الكركمين. الكركمين هو المكون النشط الرئيسي في الكركم، وقد أظهرت دراسات مختلفة  أنه يعمل كمضاد للتخثر، وذلك عن طريق تثبيط بعض عوامل التخثر ومنع تكوّن جلطات الدم غير الطبيعية.

 الزنجبيل



الزنجبيل جذرٌ شبيهٌ بالكركم. يحتوي على الساليسيلات، وهي مادةٌ كيميائيةٌ طبيعيةٌ تعملُ كالأسبرين، وتُساعدُ على تقليلِ خطرِ تخثرِ الدم كما يحتوي الزنجبيلُ على مادةٍ تُسمى الجينجرولات، والتي أظهرت بعضُ الأبحاثِ تأثيراتٍ مضادةً للصفيحاتِ الدمويةِ والتخثر . 

 القرفة

 

تحتوي القرفة على مادة كيميائية تسمى الكومارين، وهي معروفة بخصائصها المضادة للتخثر (تسييل الدم) .
هناك نوعان رئيسيان من القرفة: الكاسيا والسيلاني، والأول غني بالكومارين، بينما الثاني يفتقر إليه، لذا إذا كنت ترغب في الحصول على خصائصه المُميِّعة للدم، فاختر الكاسيا بدلًا من السيلاني.

بدائل أدوية السيولة مميعات الدم بدائل مميعات الدم جلطات الدم

