اكتشف 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

مُميِّعات الدم ليست سوى مضادات تخثر وأدوية مضادة للصفائح الدموية وتمنع هذه الأدوية تكوُّن جلطات الدم، التي قد تُسبِّب النوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من الحالات الخطيرة لدى الأشخاص المُعرَّضين لخطر تكوُّنها.



ووفقا لموقع “ فارمسي” أظهرت بعض المنتجات الطبيعية خصائص مُحتملة لتسييل الدم ولكن يجب توخي الحذر من عدم استبدال مُميّعات الدم الموصوفة بمنتجات طبيعية كما يجب عدم تناولها دون استشارة طبيبك.

الكركم





الكركم بهار أصفر يُستخدم بكثرة في المطبخ الآسيوي. يُعرف بخصائصه العلاجية العديدة، لا سيما بفضل محتواه من الكركمين. الكركمين هو المكون النشط الرئيسي في الكركم، وقد أظهرت دراسات مختلفة أنه يعمل كمضاد للتخثر، وذلك عن طريق تثبيط بعض عوامل التخثر ومنع تكوّن جلطات الدم غير الطبيعية.

الزنجبيل





الزنجبيل جذرٌ شبيهٌ بالكركم. يحتوي على الساليسيلات، وهي مادةٌ كيميائيةٌ طبيعيةٌ تعملُ كالأسبرين، وتُساعدُ على تقليلِ خطرِ تخثرِ الدم كما يحتوي الزنجبيلُ على مادةٍ تُسمى الجينجرولات، والتي أظهرت بعضُ الأبحاثِ تأثيراتٍ مضادةً للصفيحاتِ الدمويةِ والتخثر .

القرفة





تحتوي القرفة على مادة كيميائية تسمى الكومارين، وهي معروفة بخصائصها المضادة للتخثر (تسييل الدم) .

هناك نوعان رئيسيان من القرفة: الكاسيا والسيلاني، والأول غني بالكومارين، بينما الثاني يفتقر إليه، لذا إذا كنت ترغب في الحصول على خصائصه المُميِّعة للدم، فاختر الكاسيا بدلًا من السيلاني.