أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

أضرار خل التفاح، يُعرف خل التفاح منذ قرون بفوائده الصحية العديدة، مثل المساعدة على الهضم، وخفض سكر الدم، والمساهمة في خسارة الوزن بشكل فعال وسريع، فمع انتشار المحتوى الصحي على الإنترنت، زاد الإقبال على استخدامه بشكل يومي وعلى معدة فارغة، دون الانتباه إلى آثاره الجانبية المحتملة.

ورغم فوائده المؤكدة في بعض الحالات، فإن الإفراط في استخدام خل التفاح أو استخدامه بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى أضرار صحية حقيقية

في هذا المقال نتناول أضرار خل التفاح التي قد لا تكون معروفة للكثيرين، ونوضح الطريقة الآمنة للاستفادة منه دون التسبب بمشاكل صحية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1 تآكل مينا الأسنان

خل التفاح حمضي بطبيعته وعند تناوله بشكل مباشر أو بكثرة قد يؤدي إلى تآكل طبقة المينا التي تحمي الأسنان، هذا يسبب حساسية الأسنان وظهور اللون الأصفر تدريجيًا، لا تشرب خل التفاح مركزًا بل قم بتخفيفه بالماء واشربه باستخدام مصاصة لحماية الأسنان.

2 تهيج المعدة والجهاز الهضمي

رغم أن البعض يستخدم خل التفاح لتحسين الهضم، إلا أن تناوله المفرط خاصة على معدة فارغة قد يؤدي إلى حموضة شديدة أو تهيج بطانة المعدة، خصوصًا لدى من يعانون من قرحة المعدة أو التهابات الجهاز الهضمي، إذا شعرت بحرقة أو ألم بعد شرب خل التفاح توقف فورًا واستشر الطبيب.

3 انخفاض شديد في سكر الدم

لخل التفاح تأثير على مستويات سكر الدم، وهو مفيد لمرضى السكري من النوع الثاني عند استخدامه باعتدال، لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى هبوط خطير في سكر الدم وظهور أعراض مثل الدوخة والرجفة، مرضى السكري يجب أن يستشيروا الطبيب قبل استخدام خل التفاح كمكمل غذائي.

4 اضطرابات في البوتاسيوم وتوازن المعادن

تناول كميات كبيرة من خل التفاح قد يؤثر على توازن المعادن في الجسم ويؤدي إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم، وهو عنصر مهم لصحة القلب والعضلات، لا تتناول خل التفاح أكثر من ملعقتين يوميًا، واحرص على التغذية المتوازنة.

5 تهيج الجلد أو الحروق

يستخدم البعض خل التفاح موضعيًا لعلاج حب الشباب أو مشاكل الجلد، لكن وضعه مباشرًا على البشرة أو تركه لفترات طويلة قد يؤدي إلى تهيج الجلد أو حتى الحروق الكيميائية في بعض الحالات، قم دائمًا بتخفيف خل التفاح قبل وضعه على البشرة وجربه أولًا على منطقة صغيرة.

6 تأثيرات على الأدوية

خل التفاح قد يتفاعل مع بعض الأدوية مثل أدوية السكري ومدرات البول وأدوية القلب، ما يؤدي إلى مضاعفات غير متوقعة أو تغيّر في فعالية الدواء، إذا كنت تتناول أي دواء بشكل منتظم استشر طبيبك قبل البدء باستخدام خل التفاح يوميًا.