استطلاع لـ"رويترز": أغلبية الأمريكيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة “رويترز” ومؤسسة “إبسوس” أن أغلبية الأمريكيين باتوا يؤيدون اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية، في تحول لافت يعكس تغيرًا تدريجيًا في الرأي العام الأمريكي تجاه الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن 59% من الأمريكيين يعتقدون أن على بلادهم الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية، بينهم 80% من مؤيدي الحزب الديمقراطي و41% من الجمهوريين، ما يشير إلى اتساع الفجوة الحزبية حول قضايا الشرق الأوسط، مع ميلٍ أوضح بين الديمقراطيين لدعم حل الدولتين.

كما أظهر الاستطلاع أن 51% من الأمريكيين يرون أن الرئيس دونالد ترامب يستحق الثناء إذا نجح في الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما يعكس — بحسب محللين — أن الرأي العام الأمريكي بات يقيم المواقف من الحرب بناءً على النتائج الملموسة لا الانتماءات الحزبية.

ويأتي هذا الاستطلاع في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا هشًا بعد جولات متكررة من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بينما تحاول إدارة ترامب تثبيت الهدوء في غزة عبر ضغوط دبلوماسية وإغاثية، وسط انقسامات داخلية أمريكية حول حدود الدعم لإسرائيل ومستقبل الحل السياسي.