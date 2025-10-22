قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي واستنفار للشرطة
مدبولي: القمة الأوروبية تؤكد أهمية مصر.. والمحافظون مطالبون بضبط الأسعار
سقوط “عصفور” خط الصعيد الجديد في تبادل إطلاق النار مع الأمن بسوهاج
توقف محطة مياه الطود بالأقصر بعد ظهور مواد بترولية في مجرى النيل
الإحصاء: 7.4 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي
محافظ شمال سيناء: معبر رفح المصري ظل مفتوحاً منذ 7 أكتوبر 2023
الوزراء: إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية احتفالا بافتتاح المتحف الكبير
وفد دنماركي رفيع يشيد بدور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة
استطلاع لـ"رويترز": أغلبية الأمريكيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية
محافظات

شمس يونس

شهدت مدينة الطود بمحافظة الأقصر صباح اليوم توقف محطة مياه الشرب المدمجة عن العمل، عقب اكتشاف كميات من المواد البترولية الطافية في مجرى نهر النيل أمام مأخذ المحطة، في واقعة استدعت تحركًا فوريًا من فرق التشغيل والمتابعة لحماية جودة المياه ومنع وصول أي ملوثات إلى الشبكة العامة.

وفور ملاحظة تغيرات على سطح المياه، تم إيقاف المحطة بالكامل كإجراء احترازي لحين التأكد من زوال تلك المواد البترولية، حيث جرى التعامل مع الموقف بدقة ومتابعة مستمرة من فرق المعامل التي تكثف أعمالها لتحليل المياه والتأكد من سلامتها قبل إعادة التشغيل.

,انتشرت فرق الطوارئ على ضفاف النيل لمتابعة مسار البقعة ومراقبة تحركها، إلى جانب استمرار أعمال الشفط والاحتواء لمنع امتدادها إلى مناطق أخرى.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الجهات المعنية على حماية صحة المواطنين وضمان نقاء المياه، إذ تستمر أعمال المراقبة على مدار الساعة حتى التأكد من اختفاء أي آثار للتلوث وعودة المياه إلى حالتها الطبيعية.

وتُعد محطة الطود واحدة من المحطات الحيوية التي تغذي عددًا كبيرًا من القرى والمناطق المجاورة، ما جعل التعامل السريع مع الموقف أمرًا ضروريًا لتفادي أي تأثير على الخدمة المقدمة للأهالي.

ومن المنتظر أن تُعاد المحطة للعمل فور التأكد من زوال المواد البترولية تمامًا ومطابقة نتائج الفحوصات لمعايير السلامة والجودة، فيما يواصل العاملون جهودهم الميدانية وسط متابعة دقيقة لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت.

