فرقة الأقصر تقدم "هاملت" على مسرح روض الفرج ضمن ملتقى شباب المخرجين

استقبل قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي "هاملت"، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لملتقى شباب المخرجين الجدد الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

العرض قدمته فرقة قصر ثقافة الأقصر، إعداد كرم نبيه، وإخراج زينب العزب، ويتناول الصراعات النفسية لهاملت بعد مقتل والده، وشعوره الدائم بالشك تجاه والدته والخوف ممن حوله.

وشهد العرض حضور لجنة التحكيم المكونة من الفنان القدير عزت زين، والكاتب سامح عثمان مدير الملتقى ومدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للمسرح، والمخرجين حسن الوزير، إسماعيل مختار، وعادل حسان، وبحضور سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، والكاتب الصحفي يسرى حسان.

وقالت مخرجة العرض إنها تناولت الرواية من منظور المرأة، فركزت الأحداث على علاقة هاملت بوالدته وحبيبته أوفيليا وما بداخلها من صراعات ومشاحنات، مع إبراز الخط الدرامي لمقتل والده على يد والدته وعمه، وصدمته بانتحار أوفيليا.

وأشارت إلى أنه تم توظيف الاستعراضات الحركية لرسم صورة فنية تعكس مشاعر الشخصيات من خلال استخدام بعض مفردات الخاصة بالبطل.

وأوضح مارسلينو عماد أنه أدى دور "هاملت"، شخصية تتمتع بالذكاء، ويستغل ذلك في الانتقام لوالده، فيحاول إيهام من حوله أنه يتسم بالجنون، كي لا يعلموا بما ينوي فعله.

وقال محمد شعبان: أودي دور "الحفار"، شخص غير متزن نفسيا لكنه ليس بمجنون، ولديه مبدأ أن صراعات الحياة مهما تعددت فنهايتها الموت.

وأوضح ضياء ثابت، مصمم الديكور، أنه اعتمد على استخدام قطع قابلة لإعادة التدوير لتوظيفها في أكثر من مشهد، إلى جانب تصميم قطع للإيحاء بالمقابر والصخور الموجودة المناطق الجبلية.

فيما أشار أحمد يوسف الجمل إلى أنه تم الاستعانة بمقطوعات موسيقية عالمية مع إعادة صياغتها بشكل جديد يتناغم مع أحداث العرض، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأغاني الحية (لايف) على المسرح، لإحداث نوع من التقارب بين الجمهور والعمل المسرحي.

"هاملت" تمثيل: محمد شعبان، كاريمان مصطفى، ضياء مؤمن، هدى رشدى، إيلاريا عادل، سويف سمير، مارسلينو عماد، مريم كرم، دايسي رامي، روزالين حنا، ناردين أشرف، رحمة سمير، محمد سمير، عبد الله حسام، حسن عمر، شريف أشرف، دينا عادل، عبد الرحمن محمد، مارفل هاني، حبيبة محمد، وملك محمد.

ديكور ضياء ثابت، إضاءة هاني محمد، موسيقى أحمد يوسف الجمل، ماكياج وملابس ماري نصر رزق الله، إكسسوارات إيناس شهدي، غناء مارسيل، مارسلينو، مخرج منفذ محمود طايع، ومساعد مخرج إيمان محمود.

يقام ملتقى شباب المخرجين الجدد بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للمسرح، ويشارك به 12 عرضا مسرحيا من نتاج ورشة اعتماد المخرجين الجدد التي أُقيمت العام الماضي تحت عنوان "هاملت من أنت؟".

ومن المقرر أن تختتم فعالياته فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على مسرح السامر بتوزيع شهادات الاعتماد.