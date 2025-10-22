قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية

جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع استراتيجي يهدف إلى تحويل أزمة المخلفات إلى فرصة اقتصادية وبيئية واعدة، في إطار جهود المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


شارك في الاجتماع ممثلو إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، بحضور المهندس حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام.


وتناول الاجتماع العرض الفني المقدم من الشركة لإنشاء محطة عملاقة لتوليد الكهرباء من المخلفات الصلبة، بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 62 ميجاوات/ساعة، عبر معالجة نحو 2000 طن قمامة يوميًا، على أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع نحو ثلاث سنوات.


وأكد المحافظ أن المشروع يمثل "فرصتين مترابطتين"، إذ يسهم في القضاء على تراكمات القمامة التي تؤرق المواطنين، وفي الوقت نفسه يولد طاقة كهربائية سيتم ربط أكثر من 54 ميجاوات منها بالشبكة القومية فور الانتهاء من التنفيذ.
وأشار المهندس أيمن عطية إلى الأهمية الكبرى للمشروع في دعم القطاع الصناعي بالمحافظة، لاسيما المصانع العاملة في مجال المسابك التي تحتاج إلى قدرات كهربائية إضافية، مؤكدًا أن الطاقة المنتجة ستُسهم في رفع كفاءة المناطق الصناعية وتعزيز تنافسيتها.
كما أوضح المحافظ أن المشروع الاستثماري يهدف إلى الحد من التلوث البيئي من خلال معالجة الكميات الضخمة من المخلفات وتقليل الاعتماد على المدافن الصحية، إلى جانب إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة تدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
واختتم المحافظ بتأكيد دعم المحافظة الكامل وتقديم جميع التسهيلات للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، مشيرًا إلى أن تحويل المخلفات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مضافة يمثل أولوية قصوى تتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، فضلًا عن دوره في خلق فرص عمل جديدة وتحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى.

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

