إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع استراتيجي يهدف إلى تحويل أزمة المخلفات إلى فرصة اقتصادية وبيئية واعدة، في إطار جهود المحافظة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



شارك في الاجتماع ممثلو إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، بحضور المهندس حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام.



وتناول الاجتماع العرض الفني المقدم من الشركة لإنشاء محطة عملاقة لتوليد الكهرباء من المخلفات الصلبة، بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 62 ميجاوات/ساعة، عبر معالجة نحو 2000 طن قمامة يوميًا، على أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع نحو ثلاث سنوات.



وأكد المحافظ أن المشروع يمثل "فرصتين مترابطتين"، إذ يسهم في القضاء على تراكمات القمامة التي تؤرق المواطنين، وفي الوقت نفسه يولد طاقة كهربائية سيتم ربط أكثر من 54 ميجاوات منها بالشبكة القومية فور الانتهاء من التنفيذ.

وأشار المهندس أيمن عطية إلى الأهمية الكبرى للمشروع في دعم القطاع الصناعي بالمحافظة، لاسيما المصانع العاملة في مجال المسابك التي تحتاج إلى قدرات كهربائية إضافية، مؤكدًا أن الطاقة المنتجة ستُسهم في رفع كفاءة المناطق الصناعية وتعزيز تنافسيتها.

كما أوضح المحافظ أن المشروع الاستثماري يهدف إلى الحد من التلوث البيئي من خلال معالجة الكميات الضخمة من المخلفات وتقليل الاعتماد على المدافن الصحية، إلى جانب إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة تدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

واختتم المحافظ بتأكيد دعم المحافظة الكامل وتقديم جميع التسهيلات للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، مشيرًا إلى أن تحويل المخلفات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مضافة يمثل أولوية قصوى تتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، فضلًا عن دوره في خلق فرص عمل جديدة وتحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى.