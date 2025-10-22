قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير تعليم القليوبية يفاجئ المدارس للاطمئنان على انتظام الدراسة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أكد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أهمية الالتزام بالواجبات نحو المدرسة مشددًا على ضرورة الانضباط، والالتزام فى المدارس، كونهما بداية النجاح، والتقدم الحقيقي للأمم.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها عبده لمدرستي الشهيد مصطفى عمر بيومي التجريبية، والسيدة عائشة الإعدادية بنات، ورافقه خلال الجولة تامر القلا، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم.

تأتى الزيارة تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، ومحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية.
وبدأ مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولته بتفقد مدرسة الشهيد مصطفى عمر بيومي التجريبية، حيث حضر طابور الصباح، واستمع للإذاعة المدرسية، وشهد تحية العلم، كما تفقد حجرات الدراسة، والمعامل وحجرات الأنشطة المختلفة.

كما تابع دفاتر تحضير الدروس، للتأكد من تدوين المحتوى التعليمي، والاطمئنان على عوامل الأمن والسلامة بالمدرسة.
وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية، وناقش الطلاب فيما تم شرحه من المقرر، مشددا على ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التربوية المختلفة التي تعمل على تنمية روح المنافشة والتحدى بين الطلاب، كما تفقد حجرات الأنشطة ومصادر التعلم.

القليوبية مديرية التربية والتعليم جولة

