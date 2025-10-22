شرط للحصول على التراخيص.. محافظ البحر الأحمر: إلزام المنشآت السياحية بإنشاء محطات تحلية خاصة|فيديو

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة واجهت تحدياتٍ في ملف المياه بسبب محدودية الموارد المائية، إذ كانت تعتمد جزئيًا على خط الكريمات القادم من نهر النيل، إلى جانب محطات التحلية القائمة.

وأضاف، في حواره ببرنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن الكثافات السكانية والسياحية خلال شهري يوليو وأغسطس تتسبب في زيادة معدلات الاستهلاك، ما يؤدي أحيانًا إلى حدوث عجزٍ مؤقتٍ في المياه.

وتابع أنَّه، بناءً على توجيهاتٍ مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم اعتماد خطةٍ عاجلةٍ لإنشاء محطات تحليةٍ جديدة في جميع مدن المحافظة، خارج الخطة الحكومية الأساسية.

وأشار إلى أن التنفيذ بدأ بالفعل بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستوفر اكتفاءً مائيًا كاملًا للمحافظة، وتدعم النمو السياحي والاستثماري.

ولفت “حنفي” إلى أن المحافظة ألزمت جميع المنشآت السياحية بإنشاء محطات تحليةٍ خاصةٍ بها كشرطٍ أساسي للحصول على التراخيص، ضمانًا لعدم الضغط على المياه المخصصة للمواطنين.

وفي سياقٍ آخر، أكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، موضحًا أن التواصل المباشر مع مجلس الوزراء يتم بسرعةٍ وفعالية، وأن أي مشروعٍ واعدٍ يتم تسهيله فورًا دون تعقيداتٍ بيروقراطية.

واختتم المحافظ حديثه بالتأكيد على أن نجاح المحافظة في تنفيذ مشروعاتها الكبرى يعود إلى التعاون الوثيق بين القيادة السياسية والحكومة والمحافظة، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبلٍ تنمويٍّ شاملٍ ومستدام.