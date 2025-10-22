حنفي: المناخ الفريد والشواطئ المتميزة يمنحان البحر الأحمر ميزة استثمارية عالمية

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ المحافظة تمتلك نحو 70 جزيرة طبيعية داخل نطاقها الجغرافي، تعادل في مجموع مساحتها تقريبًا حجم مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن هذه الجزر تُعد ثروة طبيعية غير مستغلة حتى الآن.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن توجيهات الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتجه نحو وضع خطة علمية وتنموية لاستغلال هذه الجزر بالشكل الأمثل بما يحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا ويحافظ في الوقت ذاته على البيئة البحرية.

وتابع، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة حقيقية في استثمار هذه الجزر، سواء من خلال إقامة منشآت خفيفة أو مشروعات سياحية بيئية تتناسب مع طبيعتها الفريدة، مشددًا على أن المحافظة تعمل على إعداد تصورات تفصيلية لكل جزيرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل لكل موقع.

وذكر، أن البيئة الطبيعية في البحر الأحمر لا تنافسها أي منطقة أخرى في العالم، موضحًا أن المناخ المعتدل على مدار العام والشواطئ النقية والشعاب المرجانية النادرة تجعلها وجهة مثالية للسياحة البيئية والبحرية.

وأشار إلى أن هذه المزايا الطبيعية تمنح المستثمرين فرصًا ضخمة لإقامة مشروعات مستدامة تحقق أرباحًا وتخدم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا، أنّ الأنشطة السياحية المميزة في المحافظة، مثل الغوص ورياضات البحر والسفاري في الصحراء، تمنح المستثمرين نموذجًا فريدًا لدمج السياحة البحرية بالصحراء، وهو ما لا يتوافر في مناطق أخرى مثل اليونان أو قبرص.

وأكد أن هذا التنوع الطبيعي، إلى جانب التسهيلات الحكومية الكبيرة، يجعل من البحر الأحمر إحدى أكثر المحافظات المصرية جذبًا للاستثمار السياحي والبيئي خلال المرحلة المقبلة.