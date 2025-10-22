قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
قيادي بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي بقمة بروكسل جسدت قوة مصر وريادتها الإقليمية
خالد الغندور يهاجم مدرب الزمالك بسبب الأهلي
شرط للحصول على التراخيص.. محافظ البحر الأحمر: إلزام المنشآت السياحية بإنشاء محطات تحلية خاصة|فيديو
شقق وزارة الإسكان 2025 .. الأسعار والخطوات والتفاصيل الكاملة للحجز
النبراوي يدعم هيثم الحريري وأسرة محمد أسامة قتيل المنوفية.. شوف عمل إيه؟
دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق محدود بمخلفات أعلى سطح عقار في شبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: رأس غارب تنتج 75% من بترول مصر.. والمثلث الذهبي مستقبل التعدين|فيديو
خالد طلعت: زيزو يتفوق على شيكابالا في المساهمة بالأهداف في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حنفي: المناخ الفريد والشواطئ المتميزة يمنحان البحر الأحمر ميزة استثمارية عالمية

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
محمود محسن

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ المحافظة تمتلك نحو 70 جزيرة طبيعية داخل نطاقها الجغرافي، تعادل في مجموع مساحتها تقريبًا حجم مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أن هذه الجزر تُعد ثروة طبيعية غير مستغلة حتى الآن.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن توجيهات الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتجه نحو وضع خطة علمية وتنموية لاستغلال هذه الجزر بالشكل الأمثل بما يحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا ويحافظ في الوقت ذاته على البيئة البحرية.

وتابع، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة حقيقية في استثمار هذه الجزر، سواء من خلال إقامة منشآت خفيفة أو مشروعات سياحية بيئية تتناسب مع طبيعتها الفريدة، مشددًا على أن المحافظة تعمل على إعداد تصورات تفصيلية لكل جزيرة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل لكل موقع.

وذكر، أن البيئة الطبيعية في البحر الأحمر لا تنافسها أي منطقة أخرى في العالم، موضحًا أن المناخ المعتدل على مدار العام والشواطئ النقية والشعاب المرجانية النادرة تجعلها وجهة مثالية للسياحة البيئية والبحرية.

وأشار إلى أن هذه المزايا الطبيعية تمنح المستثمرين فرصًا ضخمة لإقامة مشروعات مستدامة تحقق أرباحًا وتخدم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا، أنّ الأنشطة السياحية المميزة في المحافظة، مثل الغوص ورياضات البحر والسفاري في الصحراء، تمنح المستثمرين نموذجًا فريدًا لدمج السياحة البحرية بالصحراء، وهو ما لا يتوافر في مناطق أخرى مثل اليونان أو قبرص.

وأكد أن هذا التنوع الطبيعي، إلى جانب التسهيلات الحكومية الكبيرة، يجعل من البحر الأحمر إحدى أكثر المحافظات المصرية جذبًا للاستثمار السياحي والبيئي خلال المرحلة المقبلة.

اللواء عمرو حنفي البحر الأحمر مدينة الغردقة الرئيس عبدالفتاح السيسي البيئة البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

العد التنازلي بدأ.. تأخير الساعة 60 دقيقة وتطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

ترشيحاتنا

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

فرق السن بينا سنتين فقط.. رانيا يوسف تتحدث عن كواليس تعارفها على زوجها

انتصار

«انتصار» تعلن عن طرح جزء جديد من مسلسل «راجل وست ستات»

عصام السقا

"عصام السقا" يحقق حلم طفلة تعاني من السرطان .. تفاصيل

بالصور

غدا.. انطلاق البرنامج المهني وعرضا "غزة أيها الفرح" وصلح"

مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف
مهرجان دي كاف

ضبط 585 شيكارة سماد مدعم داخل مخزن غير مرخص بأبو حماد

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

التفاصيل الكاملة لندوة الممثل التركي قان أورغانجي أوغلو في مهرجان الجونة

قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو
قان أورغانجـي أوغلو

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

أم مكة

إحالة أم مكة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

سر بدلة وزير الخارجية

أبويا حوشلي تمنها.. بدر عبد العاطي يكشف قصة بدلة أوروبا

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

المزيد