سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز شرطة سمنود بفتح تحقيق عاجل في واقعة اتهام "ا.م" 72 سنة عجوز مسن بالاعتداء علي فتاة قاصر جنسيا كرها عنها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

قرار عاجل

كما وجهت النيابة العامة بحبس العجوز المسن السبعيني 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان وأخذ أقوال الفتاة المجني عليها وعرضها علي الطب الشرعي للتأكد من سلامه عذريتها من عدمه .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتاة المدعوة "م.ا.ل" 15 سنة يفيد بالاعتداء عليها جنسيا علي يد عجوز مسن في العقد السابع من عمره كرها عنها وسلبها عذريتها .



و انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود من ضبط المتهم بناء علي توجيهات العقيد أبوالعزم رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وقيادة الرائد محمد خطاب كما تم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة سمنود .

ضبط المتهم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .