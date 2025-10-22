قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

استقرار العملات الآسيوية والين الياباني يتعافى جزئيا

استقرار العملات الآسيوية والين الياباني يتعافى جزئيا
استقرار العملات الآسيوية والين الياباني يتعافى جزئيا
أ ش أ

شهدت العملات الآسيوية استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فيما استعاد الين الياباني جزءا من خسائره عقب انتخاب سانا تاكايتشي، المؤيدة لسياسات التوسع المالي، رئيسة لوزراء اليابان.


وارتفع الين الياباني بشكل طفيف، حيث انخفض زوج الدولار/ين بنسبة 0.1%، بعد أن كان قد صعد بنسبة 0.8% في الجلسة السابقة إثر تأكيد تاكايتشي أول رئيسة وزراء في تاريخ اليابان.


واستقر زوج الدولار/اليوان الصيني مع ترقب الأسواق لأي تطورات في التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، في ظل مؤشرات على إمكانية تجنب تصعيد جديد في الرسوم الجمركية.


كما تراجع زوج الدولار/الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.1%، قبيل اجتماع بنك كوريا الذي يُتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل تعافي معدلات التضخم المحلية.


في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بشكل طفيف، بينما انخفض الدولار السنغافوري بنسبة 0.1%. كما ارتفع الدولار التايواني أمام العملة الأمريكية بنسبة مماثلة.


وتُعد تاكايتشي من أبرز الداعمين للسياسات المالية التوسعية، ومن المتوقع أن تطلق برامج تحفيز وإنفاق حكومي إضافية، مع معارضتها لأي زيادات جديدة في أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.


وأظهرت بيانات التجارة لشهر سبتمبر تسجيل اليابان عجزًا غير متوقع في الميزان التجاري، نتيجة تباطؤ نمو الصادرات مقارنة بالتوقعات، وارتفاع الواردات بأكثر من المتوقع.


ويركّز المستثمرون هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الياباني لشهر سبتمبر، والمقرر صدورها يوم الجمعة، قبيل اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل، في ظل غموض التوجه بشأن تعديل أسعار الفائدة.


وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي والعقود الآجلة له بنسبة 0.1% خلال التعاملات الآسيوية، لكنه ظل مستقرا بعد مكاسب الجلسة السابقة.


واستفاد الدولار من عمليات جني الأرباح في أسواق الذهب، حيث هبطت أسعار المعدن النفيس من مستوياتها القياسية الأخيرة، ما دفع بعض المستثمرين إلى التحول نحو العملة الأمريكية.


ومع ذلك، بقي الدولار ضمن نطاق محدود وسط تزايد القلق بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، خاصة مع استمرار الإغلاق الحكومي للأسبوع الثالث على التوالي.


وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية (مؤشر أسعار المستهلكين) لشهر سبتمبر، المقرر صدورها يوم الجمعة، وهي أول بيانات رسمية تُصدرها الحكومة الأمريكية منذ بدء الإغلاق في مطلع أكتوبر.

