رئيس الإكوادور: حاولوا تسميمي بالشوكولاتة والمربى

زعم الرئيس الإكوادوري دانيال نوفوا في مقابلة مع شبكة CNN أنه جرت محاولة لتسميمه باستخدام شوكولاتة ومربى يحتويان على "ثلاث مواد كيميائية" تلقاها في مناسبة عامة.

وقال: "لا يمكن أن يكون وجود هذه المركبات الكيميائية الثلاثة بتركيزات عالية غير مقصود". وأضاف: "قدمنا شكوى وقدمنا الأدلة - تركيز المواد الكيميائية الثلاثة".

وفي وقت سابق، تعرّض رئيس الإكوادور دانيال نوبوا لمحاولة اغتيال بعد إطلاق النار على موكبه أثناء مروره بين مجموعة من المحتجين الغاضبين من ارتفاع أسعار وقود الديزل.



وأكدت وزيرة البيئة إيناس مانزانو أن نحو 500 شخص هاجموا الموكب بالحجارة، مشيرة إلى وجود آثار رصاص على سيارة الرئيس، لكنها طمأنت بأن نوبوا لم يُصب ويواصل عمله كالمعتاد.

وبثّت الحكومة مقطع فيديو يوثّق لحظة الاعتداء، حيث سُمع صوت يصرخ “غطِّ رأسك!” أثناء تحطّم نوافذ السيارة.



وأدى رجل الأعمال دانييل نوبوا اليمين الدستورية رئيساً للإكوادور في 24 مايو 2025 أمام رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) نيلز أولسن بيت، متعهداً بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة عصابات المخدرات، ودعم النمو الاقتصادي.

وكان نوبوا انتُخب في عام 2023 لإكمال فترة سلفه قبل أن يفوز في الانتخابات التي جرت في أبريل بفارق كبير، على الرغم من اتهامه بالتزوير من جانب منافسه اليساري.

وقال نوبوا أمام الجمعية الوطنية عن ولايته الجديدة: "الخفض التدريجي لجرائم القتل سيكون هدفاً لا غنى عنه، وسنواصل حربنا على الممارسات غير القانونية المتمثلة في تهريب المخدرات ومصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وسنُعزز الرقابة على موانئ البلاد".