قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار
الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية
رئيس الإكوادور: حاولوا تسميمي بالشوكولاتة والمربى
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار.. وغياب 6 لاعبين
واشنطن: لن نتسامح مع أي تحركات إسرائيلية مفاجئة في غزة
الحبس سنة عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين
للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
الصحة تعلن خطة طبية شاملة لضمان سلامة الزوار خلال افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يجب إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح
مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تستعد وزارة الأوقاف لمواصلة مسيرة إعمار بيوت الله في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تقرر افتتاح 17 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025م، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير المساجد وتحديث بنيتها التحتية، بما يليق بمكانتها الروحية والعلمية في المجتمع المصري.

ووفقًا لبيان الوزارة، شملت قائمة المساجد المقرر افتتاحها 6 مساجد تم إحلالها وتجديدها بالكامل، إلى جانب 11 مسجدًا جرى الانتهاء من أعمال صيانتها وتطويرها، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المساجد التي افتُتحت منذ الأول من يوليو 2025 وحتى تاريخه (261) مسجدًا، منها (193) مسجدًا ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(68) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما أوضحت الوزارة أن حصاد الجهود المتواصلة منذ يوليو 2014 أسفر عن إحلال وتجديد وصيانة وفرش (13750) مسجدًا على مستوى الجمهورية، بتكلفة مالية ضخمة تُقدّر بنحو 23 مليارًا و974 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعمير بيوت الله وتوفير بيئة مهيأة للعبادة ونشر الفكر الوسطي المستنير.

أسماء المساجد التي سيتم افتتاحها

وشملت المساجد الجديدة نطاقًا جغرافيًا متنوعًا في مختلف المحافظات، حيث تضم محافظة قنا مسجد آل علي بنجع الزهرة بمركز فرشوط بعد إحلاله وتجديده، إلى جانب صيانة مسجد الرحمن الغربي بنجع جودة بقرية البراهمة – مركز قفط، ومسجد العتيق بنجع الغليظ بقرية الهيشة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد عمارة بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار، بينما شهدت محافظة الفيوم إحلال وتجديد مسجد عزبة جرجى بقرية أبو كساه – مركز أبشواي.
أما في محافظة الدقهلية فقد اكتملت أعمال الإحلال والتجديد بمسجد الرحمن بعزبة الحنجيري – مركز دكرنس، وفي محافظة سوهاج تم الانتهاء من إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بنجع الكرب بقرية جهينة الشرقية – مركز جهينة، كما شملت محافظة كفر الشيخ مسجد السلام بمدينة سيدي غازي.

وفي محافظة المنوفية تم صيانة وتطوير مسجد الإخلاص بقرية سمان – مركز الباجور، ومسجد سيد عبد الحليم بقرية دلهمو – مركز أشمون.
كما تضمنت قائمة الصيانة والتطوير في محافظة القليوبية مسجد المصطفى بقرية دجوي – مركز بنها، ومسجد الرحمة بقرية بلتان – مركز طوخ.

وفي الأقصر شملت الأعمال مسجد أبو الحسن ذكير بالعصارة بقرية قامولا – مركز القرنة، ومسجد أبو العباس بقرية الحميدات – مركز إسنا.

أما في محافظة المنيا فقد تم الانتهاء من صيانة وتطوير مسجد آل كفافي بقرية الحوارتة – مركز المنيا، وفي محافظة أسوان جرى تطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية الحباري – مركز إدفو، بينما شهدت محافظة الجيزة صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية بيدف – مركز العياط.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الافتتاحات تأتي استمرارًا لنهجها في تعمير بيوت الله ماديًا وروحيًا وفكريًا، مشددة على أن إعمار المساجد لا يقتصر على البناء فقط، بل يمتد ليشمل نشر القيم الدينية السليمة وتفعيل دور المسجد كمركز إشعاع ديني وثقافي يسهم في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم في مختلف أنحاء الجمهورية.

الأوقاف تطوير بيوت الله احلال وتجديد افتتاح المساجد صيانة المساجد إعمار بيوت الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

أرشيفية

العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

ترشيحاتنا

الفنانة عارفة عبد الرسول

عارفة عبد الرسول تنضم إلى فيلم شمشون ودليلة مع مي عمر وأحمد العوضي

الفنانة مروة ناجي

مروة ناجي لصدى البلد: فخورة بمشاركتي في مهرجان الموسيقى العربية

الفنانة ياسمين و والدها الراحل ممدوح وافي

ياسمين وافي: أرفض تقديم السيرة الذاتية لوالدي.. وأعمالي القادمة مفاجأة| فيديو

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد