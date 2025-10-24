الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا

تستعد وزارة الأوقاف لمواصلة مسيرة إعمار بيوت الله في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تقرر افتتاح 17 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025م، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير المساجد وتحديث بنيتها التحتية، بما يليق بمكانتها الروحية والعلمية في المجتمع المصري.

ووفقًا لبيان الوزارة، شملت قائمة المساجد المقرر افتتاحها 6 مساجد تم إحلالها وتجديدها بالكامل، إلى جانب 11 مسجدًا جرى الانتهاء من أعمال صيانتها وتطويرها، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المساجد التي افتُتحت منذ الأول من يوليو 2025 وحتى تاريخه (261) مسجدًا، منها (193) مسجدًا ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(68) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما أوضحت الوزارة أن حصاد الجهود المتواصلة منذ يوليو 2014 أسفر عن إحلال وتجديد وصيانة وفرش (13750) مسجدًا على مستوى الجمهورية، بتكلفة مالية ضخمة تُقدّر بنحو 23 مليارًا و974 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعمير بيوت الله وتوفير بيئة مهيأة للعبادة ونشر الفكر الوسطي المستنير.

أسماء المساجد التي سيتم افتتاحها

وشملت المساجد الجديدة نطاقًا جغرافيًا متنوعًا في مختلف المحافظات، حيث تضم محافظة قنا مسجد آل علي بنجع الزهرة بمركز فرشوط بعد إحلاله وتجديده، إلى جانب صيانة مسجد الرحمن الغربي بنجع جودة بقرية البراهمة – مركز قفط، ومسجد العتيق بنجع الغليظ بقرية الهيشة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة البحيرة تم إحلال وتجديد مسجد عمارة بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار، بينما شهدت محافظة الفيوم إحلال وتجديد مسجد عزبة جرجى بقرية أبو كساه – مركز أبشواي.

أما في محافظة الدقهلية فقد اكتملت أعمال الإحلال والتجديد بمسجد الرحمن بعزبة الحنجيري – مركز دكرنس، وفي محافظة سوهاج تم الانتهاء من إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بنجع الكرب بقرية جهينة الشرقية – مركز جهينة، كما شملت محافظة كفر الشيخ مسجد السلام بمدينة سيدي غازي.

وفي محافظة المنوفية تم صيانة وتطوير مسجد الإخلاص بقرية سمان – مركز الباجور، ومسجد سيد عبد الحليم بقرية دلهمو – مركز أشمون.

كما تضمنت قائمة الصيانة والتطوير في محافظة القليوبية مسجد المصطفى بقرية دجوي – مركز بنها، ومسجد الرحمة بقرية بلتان – مركز طوخ.

وفي الأقصر شملت الأعمال مسجد أبو الحسن ذكير بالعصارة بقرية قامولا – مركز القرنة، ومسجد أبو العباس بقرية الحميدات – مركز إسنا.

أما في محافظة المنيا فقد تم الانتهاء من صيانة وتطوير مسجد آل كفافي بقرية الحوارتة – مركز المنيا، وفي محافظة أسوان جرى تطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية الحباري – مركز إدفو، بينما شهدت محافظة الجيزة صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية بيدف – مركز العياط.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الافتتاحات تأتي استمرارًا لنهجها في تعمير بيوت الله ماديًا وروحيًا وفكريًا، مشددة على أن إعمار المساجد لا يقتصر على البناء فقط، بل يمتد ليشمل نشر القيم الدينية السليمة وتفعيل دور المسجد كمركز إشعاع ديني وثقافي يسهم في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم في مختلف أنحاء الجمهورية.