في 1860مسجدًا.. الأوقاف والأزهر ينظمان ندوات عن «سماحة الإسلام والتعايش مع الآخر»

نظّمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، ندوات علمية ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"، تحت عنوان: "سماحة الإسلام والتعايش مع الآخر"، وذلك عقب صلاة العشاء بـ1860 مسجدًا بمختلف محافظات الجمهورية.

شارك في الندوات عدد من علماء الأوقاف والأزهر الشريف، الذين تناولوا أهمية غرس قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ التعصب والطائفية، وتعزيز الانتماء الوطني، واحترام اختلاف المعتقدات والخلفيات الثقافية والاجتماعية.

وأوضح العلماء أن الإسلام دين سماحة ورحمة، يحث على التعامل بالحسنى مع الآخرين، ويشجع التعاون والتكافل، ويحمي المجتمع من الانقسامات والتطرف، مؤكدين أن هذه الفعاليات تسهم في بناء مجتمع متماسك وواعٍ بمبادئ الوسطية والاعتدال.

وتأتي هذه الندوات في إطار جهود وزارة الأوقاف لترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، وتعزيز الوعي الديني والسلوكي والاجتماعي.

مبادرة «صحح مفاهميك»

وفي سياق آخر، نظّمت مديرية أوقاف المنوفية ندوة علمية تثقيفية تحت عنوان "التحرش الجنسي وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع" بكلية الطب جامعة المنوفية، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد رجب خليفة، مدير المديرية، والأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وذلك ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

تناولت الندوة ظاهرة التحرش الجنسي باعتبارها من الظواهر السلبية التي تعود على الفرد والمجتمع بنتائج عكسية، مؤكدة أن الإسلام يحث على غض البصر، وحفظ الجوارح، واحترام حرية وحقوق الآخرين، وعدم التعدي على خصوصياتهم، وترسيخ ثقافة الأخلاق الحميدة والقيم النبيلة في القول والعمل.

وأكد الدكتور محمد فهمي النعماني، عميد كلية الطب بجامعة المنوفية، أهمية التعاون المستمر والمثمر بين المديرية والجامعة، مشيرًا إلى دوره في الجمع بين الدراسة الأكاديمية والوعي الديني، وبناء الشخصية المصرية على أساس من السماحة واليسر والوعي الديني والأخلاق الحميدة والقيم الإنسانية النبيلة.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرار تنظيم الندوات والأنشطة التوعوية لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، ونشر الوعي المجتمعي تجاه القضايا المهمة، وترسيخ الوسطية ونشر القيم الإنسانية النبيلة بين جميع فئات المجتمع.