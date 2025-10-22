وزير الأوقاف يوجه بصرف 5 آلاف جنيه مكافأة لعامل مسجد من ذوي الهمم

وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بصرف مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، ومنح شهادة تقدير لـ محمد عبده أمين محمد، عامل مسجد النور المحمدي بالحكر البحري التابع لإدارة أوقاف 15 مايو والتبين بمديرية أوقاف القاهرة.

جاء ذلك تقديرًا لانضباطه والتزامه بأداء مهامه، وحرصه على خدمة المسجد حتى خارج أوقات عمله الرسمية، علمًا بأنه من ذوي الهمم الذين يُحتذى بهم في الإخلاص والتفاني.

ويأتي هذا التقدير في إطار توجيهات وزير الأوقاف بتفعيل مدونة السلوك الوظيفي، وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، وتحفيز النماذج المشرفة من العاملين المتميزين داخل الوزارة.

وفي هذا السياق، تهيب وزارة الأوقاف بجميع منسوبيها الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، أداءً للأمانة، وحفاظًا على قدسية المسجد.

كما تتوجه الوزارة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين المخلصين الذين يجسدون بروحهم العالية قيم الانضباط والإخلاص، ويسهمون بأدائهم في تعزيز رسالة المسجد، وصون أمانة الكلمة، وتحقيق الأمن الفكري في ربوع الوطن.

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت افتتاح 17 مسجدًا يوم الجمعة المقبل الموافق 24 أكتوبر ٢٠٢٥م، حيث تم إحلال وتجديد ٦ مساجد، وصيانة وتطوير ١١ مسجدا.

وأكدت وزارة الأوقاف وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٢٦١) مسجدًا من بينها (١٩٣) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٦٨) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٣٧٥٠ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٩٧٤ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، وبيانها كالتالي:

في محافظة قنا:

إحلال وتجديد مسجد آل علي بنجع الزهرة – مركز فرشوط.

صيانة وتطوير مسجد الرحمن الغربي بنجع جودة بقرية البراهمة – مركز قفط، ومسجد العتيق بنجع الغليظ بقرية الهيشة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد عمارة بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة جرجى بقرية أبو كساه – مركز أبشواي.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة الحنجيري – مركز دكرنس.

وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بنجع الكرب بقرية جهينة الشرقية – مركز جهينة.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام – مدينة سيدي غازي.

وفي محافظة المنوفية:

تم صيانة وتطوير مسجد الإخلاص بقرية سمان – مركز الباجور؛ ومسجد سيد عبد الحليم بقرية دلهمو – مركز أشمون.

وفي محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد المصطفى بقرية دجوي – مركز بنها؛ ومسجد الرحمة بقرية بلتان – مركز طوخ.

وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد أبو الحسن ذكير بالعصارة بقرية قامولا - مركز القرنة؛ ومسجد أبو العباس بقرية الحميدات – مركز إسنا.

وفي محافظة المنيا:

تم صيانة وتطوير مسجد آل كفافي بقرية الحوارتة - مركز المنيا.

وفي محافظة أسوان:

تم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية الحباري – مركز إدفو.

وفي محافظة الجيزة:

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية بيدف – مركز العياط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عزّ وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.