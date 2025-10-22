قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكنيست الإسرائيلي يقر بالقراءة التمهيدية لضم الضفة الغربية المحتلة
وكيل تعليم أسيوط للمعلمين: اتقوا الله.. ذنب الطلاب الضعاف فى رقبتكم
مدبولي: نركز على دعم الألعاب الفردية ونطور مهارات الشباب
مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار
خالد الغندور يسأل الجمهور عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري
مدبولي يؤكد استمرار جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصري
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
ديني

الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا الجمعة المقبل ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

إيمان طلعت

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله عز وجل بافتتاح 17 مسجدًا يوم الجمعة المقبل الموافق 24 أكتوبر ٢٠٢٥م، حيث تم إحلال وتجديد ٦ مساجد، وصيانة وتطوير ١١ مسجدا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٢٦١) مسجدًا من بينها (١٩٣) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٦٨) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٣٧٥٠ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٩٧٤ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، وبيانها كالتالي:

في محافظة قنا:

 إحلال وتجديد مسجد آل علي بنجع الزهرة – مركز فرشوط.
صيانة وتطوير مسجد الرحمن الغربي بنجع جودة بقرية البراهمة – مركز قفط، ومسجد العتيق بنجع الغليظ بقرية الهيشة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد عمارة بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار.

وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد عزبة جرجى بقرية أبو كساه – مركز أبشواي.

وفي محافظة الدقهلية: 
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة الحنجيري – مركز دكرنس.

وفي محافظة سوهاج: 
تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بنجع الكرب بقرية جهينة الشرقية – مركز جهينة.

وفي محافظة كفر الشيخ: 
تم إحلال وتجديد مسجد السلام – مدينة سيدي غازي.

وفي محافظة المنوفية:
تم صيانة وتطوير مسجد الإخلاص بقرية سمان – مركز الباجور؛ ومسجد سيد عبد الحليم بقرية دلهمو – مركز أشمون.

وفي محافظة القليوبية: 
تم صيانة وتطوير مسجد المصطفى بقرية دجوي – مركز بنها؛ ومسجد الرحمة بقرية بلتان – مركز طوخ.

وفي محافظة الأقصر:
تم صيانة وتطوير مسجد أبو الحسن ذكير بالعصارة بقرية قامولا - مركز القرنة؛ ومسجد أبو العباس بقرية الحميدات – مركز إسنا.

وفي محافظة المنيا:
تم صيانة وتطوير مسجد آل كفافي بقرية الحوارتة - مركز المنيا.

وفي محافظة أسوان:
تم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية الحباري – مركز إدفو.

وفي محافظة الجيزة:
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية بيدف – مركز العياط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عزّ وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

