الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

البيئة حياة تُروى بالرَّحمة والطفل غرس لا ينمو بالعُنف.. عنوان خطبة الجمعة القادم

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادم الموافق 24 أكتوبر 2025م الموافق 2 جمادى الأولى 1447هـ سيكون بعنوان: “البيئة هي الرحم الثاني والأم الكبرى”، والخطبة الثانية ضمن مبادرة “صحح مفاهيمك.. خطوة العنف ضد الأطفال”.

من جانب آخر، هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، نائب شيخ عموم المقارئ المصرية؛ بمناسبة تكريمه في العاصمة الروسية موسكو بصفته أفضل شخصية قرآنية، ضمن فعاليات المسابقة الدولية للقرآن الكريم التي أقيمت بروسيا.

وأشاد وزير الأوقاف بما قدمه الشيخ الطاروطي من جهود مخلصة في خدمة كتاب الله عز وجل، ودوره الريادي في تعليم القرآن الكريم وتجويده، مؤكدًا أن هذا التكريم يعد تكريمًا لمصر وأهل القرآن جميعًا، ويعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها القراء المصريون في مختلف أنحاء العالم.

ودعا وزير الأوقاف الله تعالى أن يبارك في جهود الشيخ الطاروطي، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يوفق جميع أهل القرآن لحمل رسالته ونشر نوره في العالمين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

