الأهلي يتواصل مع حامد حمدان لضمه رسميا.. إعلامي يكشف
السياحة والآثار: لا زيادة في سعر تأشيرة زيارة مصر
تحرك عاجل من الاتحاد الإيراني بشأن أزمة مباراته مع مصر في كأس العالم
حقيقة الزيادة.. أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و WE
مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة ضابط بسبب تناولة مادة سامة
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

حقوق البرلمان: مصر أجهضت الدعاية الإسرائيلية حول معبر رفح ووضعت الحقيقة أمام العالم

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكدت امل سلامة عضو مجلس النواب، أن المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود تفاهمات مع مصر لفتح معبر رفح بهدف خروج الفلسطينيين، ليست سوى رواية مفبركة تستهدف خلط الأوراق والضغط سياسياً، مشددة  على أن مصر لا تقبل ولن تقبل أي مساس بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

وقالت أمل  إن الدولة المصرية تعاملت مع هذه الادعاءات بوضوح كامل، بعدما صدر بيان الهيئة العامة للاستعلامات ليضع النقاط فوق الحروف ويؤكد للرأي العام الدولي أن القاهرة لم تدخل في أي اتفاق أو ترتيب يمس سيادتها أو يفتح الباب أمام تهجير ممنهج للفلسطينيين.

وأضافت أن إسرائيل تلجأ إلى بث شائعات متكررة كلما ازدادت أزماتها الميدانية والسياسية، محاولة التنصل من مسؤوليتها المباشرة عن استمرار إغلاق المعبر منذ مايو 2024، رغم وجود تفاهمات تلزمها بالسماح بالحركة في الاتجاهين دون تعطيل أو قيود.

وأشارت أمل سلامة  إلى أن الهجوم الإسرائيلي على مصر يهدف إلى الهروب من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال يومياً، وفي مقدمتها حجب المساعدات الإنسانية وتأخير خروج الحالات الحرجة، واستخدام المعبر كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية.

وأكدت سلامة  أن مصر تتحرك وفق استراتيجية ثابتة تقوم على حماية مسار التهدئة، وتثبيت اتفاق غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون أي تدخل سياسي، لافتة إلى أن القاهرة ستظل في مقدمة الدول التي تصون الحقوق الفلسطينية وتمنع أي محاولات لفرض واقع جديد يخالف القانون الدولي.

واختتمت تصريحاتها بالتشديد على أن مصر "لن تسمح باستغلال معبر رفح لفرض مخططات قسرية أو لخلق أمر واقع يخدم الاحتلال"، مؤكدة أن الموقف المصري الثابت يمثل صمام أمان ضد محاولات تشويه الحقائق أو تمرير أجندات تستهدف استقرار المنطقة.

