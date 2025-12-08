جيش الاحتلال يشن غارات جوية في رفح الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن جيش الاحتلال يشن غارات جوية داخل مناطق انتشاره وراء الخط الأصفر في رفح الفلسطينية.

وأوضحت القناة أن الاحتلال يقصف بالدبابات والمروحيات مواقع في مناطق انتشاره وراء الخط الأصفر شرقي خان يونس.

كما شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة، اليوم، قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا، وفق ما أفاد به شهود عيان وعناصر من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني لوسائل إعلام فلسطينية.

وتزامن القصف مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في محيط المنطقة الشرقية، ما أدى إلى حالة من الاستنفار بين السكان وفرق الإسعاف التي رفعت جاهزيتها تحسبًا لوقوع إصابات.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على عدة محاور داخل قطاع غزة، حيث تسجل اشتباكات متكررة وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع فوق المدينة، وسط مخاوف من توسع رقعة المواجهات خلال الساعات المقبلة.