قوافل المساعدات تصل القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم

أكد كريم كمال، مراسل “إكسترا نيوز”، أن مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان قطاع غزة، مشيرًا إلى دخول قوافل الإغاثة والمستلزمات الطبية واللوجستية عبر معبر رفح البري ومنفذ كرم أبو سالم.

وأوضح كمال أن الشاحنات بدأت الاصطفاف منذ ساعات الصباح داخل المنطقة اللوجستية، محمّلة بالغذاء والمشروبات والملابس والبطاطين، إلى جانب الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لدعم المستشفيات التي تعاني أوضاعًا صعبة بسبب الأزمة المستمرة منذ أشهر.

دعم طبي ولوجستي متواصل بالتنسيق مع الأونروا والهلال الأحمر

وقال المراسل إن مصر رحّبت بتجديد ولاية وكالة الأونروا لدورها الحيوي في إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين داخل القطاع، مع التركيز على الإمدادات الطبية والغذائية.

كما أكد وجود تنسيق مستمر بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة في المخيمات والمستشفيات، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واعتماد آلاف الأسر على المساعدات الخارجية بشكل كامل.