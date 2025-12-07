قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥، بالسيد رانديب ساراي وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الدوحة.

أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات المصرية–الكندية وما يجمع البلدين من مصالح مشتركة في العديد من المجالات، معربا عن التطلع لمزيد من التطوير فى المجال الاقتصادى والتجارى والتنموى.

كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير للدعم الكندي لمصر فى مجال التنمية، وما تمثله المشروعات الكندية من إضافة مهمة للجهود الوطنية في مجالات التنمية المستدامة. وأكد على الاعتزاز بالجالية المصرية المتواجدة في كندا وإسهاماتها في المجتمع الكندي.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي موقف مصر إزاء تطورات الأوضاع في غزة، مؤكداً استمرار التنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين، بما يساهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة. كما أكد الوزير عبد العاطي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار اتساقاً مع اتفاق شرم الشيخ للسلام والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، معربا عن التطلع إلى إسهام كندا في الجهود الإغاثية والإنسانية في غزة، خاصة في مرحلة التعافي المبكر، في ضوء ما توليه الحكومة الكندية من اهتمام بهذا الملف الإنساني الهام.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة رانديب ساراي وزير الدولة الكندي منتدى الدوحة

