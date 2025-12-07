وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥، بالسيد رانديب ساراي وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الدوحة.

أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات المصرية–الكندية وما يجمع البلدين من مصالح مشتركة في العديد من المجالات، معربا عن التطلع لمزيد من التطوير فى المجال الاقتصادى والتجارى والتنموى.

كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير للدعم الكندي لمصر فى مجال التنمية، وما تمثله المشروعات الكندية من إضافة مهمة للجهود الوطنية في مجالات التنمية المستدامة. وأكد على الاعتزاز بالجالية المصرية المتواجدة في كندا وإسهاماتها في المجتمع الكندي.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي موقف مصر إزاء تطورات الأوضاع في غزة، مؤكداً استمرار التنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين، بما يساهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة. كما أكد الوزير عبد العاطي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار اتساقاً مع اتفاق شرم الشيخ للسلام والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، معربا عن التطلع إلى إسهام كندا في الجهود الإغاثية والإنسانية في غزة، خاصة في مرحلة التعافي المبكر، في ضوء ما توليه الحكومة الكندية من اهتمام بهذا الملف الإنساني الهام.