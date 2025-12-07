أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، نقلًا عن أونروا، أن 508 أطفال في قطاع غزة تم تشخيصهم مؤخرًا بسوء تغذية حاد، في مؤشّر يسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع.

ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال

وأكدت أونروا أن العدد المسجّل يمثل حالة إنذار مبكر بشأن الوضع الصحي للأطفال في غزة، مشيرة إلى أن سوء التغذية الحاد يؤثر على النمو البدني والعقلي للأطفال ويزيد من مخاطر الأمراض.

جهود للتدخل الطبي والغذائي

وأوضحت المنظمة أنها تعمل على تقديم الدعم الطبي والتغذوي للأطفال المصابين، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، ضمن جهود تهدف إلى تخفيف تأثير الأزمة الإنسانية وتحسين حالة الأطفال الصحية على المدى القصير والطويل.