الأوقاف تحذر من العنف ضد المرأة: القوة مش إنك ترفع إيدك عليها بل إنك ترفع مقامها

أكدت وزارة الأوقاف أهمية الرحمة والمودة والرفق في التعامل مع الزوجة، محذرة من بعض الممارسات السلبية قائلة "القوة مش إنك ترفع إيدك عليها القوة إنك ترفع مقامها، وتحسن إليها".

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الأربعاء، "فيه ناس فاكرة إن القسوة رجولة، وإن الصوت العالي هيبة، وإن السيطرة قوة.. لكن الحقيقة إن اللي يمد إيده على امرأة، بيكسر فيها روح، وبيكسر في نفسه إنسانيته".

وحذرت الأوقاف من استخدام العنف ضد المرأة، مؤكدة "مش غلطة بسيطة ولا خلاف عادي، ده وجع نفسي ممكن يعيش جواها سنين، وضياع بيت كان ممكن يعيش في سكينة ورحمة".

واستشهدت وزارة الأوقاف بقول الله سبحانه وتعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ} [سُورَةُ النِّسَاءِ: ١٩]، وما أوصى به سيدنا النبي ﷺ قال: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» [سنن الترمذي].

الأوقاف: خلينا نربّي ولادنا على أن المودة والرحمة مش رفاهية دي أمر ربنا

وتابعت الأوقاف "الرجولة مش في الغِلظة.. الرجولة في حسن العشرة، وفي حفظ الكرامة، وفي صون الأمانة، والقوة الحقيقية هي اللي تحمي، مش اللي تؤذي".

وناشدت "خلينا نربّي ولادنا على الاحترام، ونعلم بناتنا إن ليهم كرامة ما تتكسرش، ونفهم كل بيت إن المودة والرحمة مش رفاهية... دي أمر ربنا".

واختتمت الأوقاف بيانها بالدعاء "اللهم أصلح بيوتنا، واهدِنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت".

الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا يوم الجمعة المقبل

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت افتتاح 17 مسجدًا يوم الجمعة المقبل الموافق 24 أكتوبر ٢٠٢٥م، حيث تم إحلال وتجديد ٦ مساجد، وصيانة وتطوير ١١ مسجدا.

وأكدت وزارة الأوقاف وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٢٦١) مسجدًا من بينها (١٩٣) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و(٦٨) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأكدت وزارة الأوقاف أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ ١٣٧٥٠ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و ٩٧٤ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، وبيانها كالتالي:

في محافظة قنا:

إحلال وتجديد مسجد آل علي بنجع الزهرة – مركز فرشوط.

صيانة وتطوير مسجد الرحمن الغربي بنجع جودة بقرية البراهمة – مركز قفط، ومسجد العتيق بنجع الغليظ بقرية الهيشة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد عمارة بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة جرجى بقرية أبو كساه – مركز أبشواي.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة الحنجيري – مركز دكرنس.

وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بنجع الكرب بقرية جهينة الشرقية – مركز جهينة.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام – مدينة سيدي غازي.

وفي محافظة المنوفية:

تم صيانة وتطوير مسجد الإخلاص بقرية سمان – مركز الباجور؛ ومسجد سيد عبد الحليم بقرية دلهمو – مركز أشمون.

وفي محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد المصطفى بقرية دجوي – مركز بنها؛ ومسجد الرحمة بقرية بلتان – مركز طوخ.

وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد أبو الحسن ذكير بالعصارة بقرية قامولا - مركز القرنة؛ ومسجد أبو العباس بقرية الحميدات – مركز إسنا.

وفي محافظة المنيا:

تم صيانة وتطوير مسجد آل كفافي بقرية الحوارتة - مركز المنيا.

وفي محافظة أسوان:

تم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية الحباري – مركز إدفو.

وفي محافظة الجيزة:

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية بيدف – مركز العياط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عزّ وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.