وزارة الأوقاف تعقد 676 ندوة علمية ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

تواصل وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، حيث نظّمت 676 ندوة علمية بجميع محافظات الجمهورية تحت عنوان: "تخريب الممتلكات العامة والتعدي عليها إفساد في الأرض وخيانة للدين والوطن"، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

وأكد المشاركون في الندوات أن الحفاظ على الممتلكات العامة واجب ديني ووطني، وأن التعدي عليها يُعد إفسادًا في الأرض ومخالفة صريحة لتعاليم الإسلام التي تحث على البناء والإعمار وصيانة المال العام.

ندوة الأوقاف: حماية الممتلكات العامة ليست مسئولية الدولة وحدها

كما تناولت الندوات بيان خطورة التخريب والإهمال على استقرار المجتمع، وضرورة غرس قيم الانتماء والمسئولية في نفوس المواطنين، وخاصة النشء والشباب.

وأوضحت الندوات أن حماية الممتلكات العامة ليست مسئولية الدولة وحدها، بل واجب مشترك بين جميع أفراد المجتمع.

وأكد المشاركون على أن الحفاظ على الممتلكات العامة يعكس وعي المواطن وانتماءه لوطنه، ويُسهم في دعم مسيرة التنمية والبناء.

وتأتي هذه الندوات في إطار البرامج الدعوية والعلمية التي تنفذها وزارة الأوقاف أسبوعيًّا بجميع المحافظات، ضمن فعاليات "الندوات العلمية" و"الأسبوع الثقافي" و"القوافل الدعوية"، التي تهدف إلى نشر الوعي الديني والوطني وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.