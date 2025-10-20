وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أخت الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.

وفاة شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة وذويها، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

الأوقاف تعتمد قرارات جديدة للإيفاد وتجديد التكليفات القيادية

يذكر أن اعتمدت وزارة الأوقاف مجموعة من القرارات الجديدة التي شملت إيفاد عدد من الأئمة المتميزين إلى الخارج وتجديد تكليف عدد من القيادات الدعوية بعدد من المديريات.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الحضور الدعوي المصري في الخارج، ودعم الكفاءات القيادية القادرة على تمثيل الفكر الوسطي ونشر قيم التسامح والاعتدال في مختلف أنحاء العالم.

وتضمن القرار إيفاد فضيلة الشيخ محمود إبراهيم علي حسين – إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القاهرة – للعمل لدى الجمعية الإسلامية بمدينة برانكيا في كولومبيا لمدة عام، وكذلك إيفاد فضيلة الشيخ محمود جودة سالم زكي – إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القليوبية – للعمل بمسجد جوندائي بمدينة ساو باولو في البرازيل.

كما شملت القرارات تجديد عدد من التكليفات القيادية لمدة عام كامل، جاء أبرزها:

فضيلة الشيخ محمد رجب عبده خليفة، مدير إدارة أوقاف المحمودية بالبحيرة، ليتولى تسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف المنوفية.

فضيلة الشيخ محمود أحمد مرزوق إبراهيم، إمام وخطيب ومدرس بديوان عام وزارة الأوقاف، لتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد علي عطيفي، كبير مفتشين بمديرية أوقاف الجيزة، لتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الإسماعيلية.

استمرار فضيلة الشيخ علي صديق أمير عمر، مفتش دعوة أول، في تسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الأقصر لمدة عام.

فضيلة الشيخ محمد زكي يونس علي، كبير بمديرية أوقاف الأقصر، لتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف قنا.

فضيلة الشيخ ياسر حلمي محمد أبو غياتي، مفتش دعوة أول بديوان عام الوزارة، لتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف القليوبية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتأهيل وتمكين القيادات الوسطى في مختلف مواقع العمل الدعوي والإداري، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في الأداء، مؤكدة حرصها المستمر على اختيار الكفاءات التي تمثل صورة مشرفة للأزهر والفكر الوسطي المصري.