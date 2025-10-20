الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»

واصلت وزارة الأوقاف ، جهودها في نشر الفكر المعتدل الرشيد، وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظّمت (27) ندوة علمية بكافة محافظات الجمهورية، تحت عنوان:"حرمة التعدي والتخريب.. تخريب الممتلكات نموذجًا"، وذلك ضمن المبادرة التوعوية «صحح مفاهيمك».

وتناولت هذه الندوات أبرز الأحكام الشرعية والضوابط الدينية المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة، وأهمية الحفاظ عليها، إضافةً إلى بيان أضرار التخريب على المجتمع والأمن العام، وتأصيل مفهوم الانتماء الوطني من منظور ديني وأخلاقي.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات بث رسالة واضحة مفادها أن التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العامة يُعد سلوكًا مرفوضًا شرعًا وعرفًا، وأن الحفاظ على الممتلكات واجب ديني ووطني، يُسهم في تحقيق استقرار المجتمع وتعزيز قيم المسئولية والانتماء.

كما تؤكد الوزارة أن هذه الندوات تُعد امتدادًا لسلسلة طويلة من الندوات التي تُعقد أسبوعيًّا في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتُسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة توعوية وتربوية متكاملة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لعدد من ملفات عمل الوزارة، حيث تابع الرئيس سير العمل الدعوي بوزارة الأوقاف، مؤكداً أهمية الاستمرار في جهود التحصين والوقاية من الفكر المتطرف، ونشر القيم الصحيحة؛ وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم وفقًا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، مع العمل على مواجهة التطرف الديني بكل صوره، والتصدي للقيم والسلوكيات السلبية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضاً مستجدات تنفيذ المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك"، والتي تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الأوقاف لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، حيث أشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً البرنامج التثقيفي للطفل للعام الحالي (٢٠٢٥ – ٢٠٢٦) بمشاركة (٢٠٨٨٠) مسجدًا على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، وفي إطار دورها العلمي والدعوي والتثقيفي، وجهودها المستمرة في غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين النشء، والعمل على بناء الشخصية المصرية المتوازنة من منطلق ديني.