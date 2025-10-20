قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
هيئة المطارات الإسرائيلية: اضطرابات غدا قبيل زيارة نائب ترامب
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية توطين صناعات الذكاء الاصطناعي والسيارات في مصر
أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
اتحاد الكرة يكشف حقيقة مكافآت الفراعنة الكبار وتعيينات المنتخبات الوطنية
أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح .. ويطالب بقرار قاسٍ ضده
فى ذكراها .. قصة تغيير صوت نعيمة الصغير والسبب فنانة شهيرة
ديني

انطلاق دورة علم المواريث بمنظمة خريجي الأزهر

د. عباس شومان
د. عباس شومان
عبد الرحمن محمد

افتتح اليوم، فضيلة الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، أعمال الدورة التدريبية التي ينظمها مشروع "سفراء الأزهر"، تحت عنوان: "علم المواريث"، والتي يحاضر فيها فضيلته، والدكتور علي المهدي، أمين سر هيئة كبار العلماء.

وتتناول الدورة جميع أحكام الميراث، على مدار عشر محاضرات.
قال الدكتور عباس شومان في أولى المحاضرات: "لقد اهتمّ الإسلام اهتمامًا بالغًا بعلم المواريث، حيث جاء النص القرآنيّ فيما يتعلق بهذا العلم واضحًا، كما بينت الآيات والأحاديث النبوية الشريفة قسمة التركة، ونصيب كل وارث من الورثة بالتفصيل، وفي جميع الحالات، وقد صحح الإسلام ما كان الناس عليه في الجاهلية، حيث كان الورثة محصورين في الرجال، وهي الفئة المشاركة في القتال، أما النساء والصغار من الذكور، فلم يكن لهم ميراث، فألغى الإسلام ما كان عليه الناس في الجاهلية، ووضع لكل مستحقٍ من الورثة نصيبه وقسمته بحسب قرابته من المورث".


وأضاف: "إن من أهمية هذا العلم ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (تَعلَّموا الفرائضَ وعلِّموها، فإنَّه نصفُ العلمِ، وهو يُنسَى، وهو أوَّلُ علمٍ يُنزعُ من أمَّتي) ..."

و قال فضيلته: "إن الأحكام الفقهية للمواريث جزء من علم فروع الفقه، ضمن قسم المعاملات، والاهتمام بأعمال حساب الفرائض يُعرف بعلم المواريث  أو علم الفرائض، أو فقه المواريث، أو علم الحساب، المؤدي إلى إعطاء كل ذي حق حقه من الإرث، وهو أحد العلوم الفرعية لعلم الفقه الإسلامي، وهو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث، ويُعنى بإعطاء كل ذي حق حقه من تركة الميت، وهو مستمد من كتاب الله تعالى، وما جاء في السنة النبوية، والإجماع والقياس".

وأوضح، أن التركة هي ما يتركه الميت من بعده من جميع الأموال، سواء أكانت منقولة؛ كالذهب، والفضة، والنقود، أم غير منقولة؛ مثل العقارات، وكل ذلك يجب إعطاؤه لمن يستحقه، فإن العمل بأحكام المواريث جميعها واجب، فقد وردت هذه الأحكام بنصوص ثابتة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولا يمكن إنكارها أو تجاوز العلم بها، فإنّ شأنها شأن الصلاة والزكاة وغيرها من الفروض، فمن تركها فكأنّه ترك الفروض المأمور بها.

وأكد الدكتور شومان، على ارتباط مجموعة من الحقوق بالتركة، يجب القيام بها وتأديتها قبل تقسيم الميراث على مستحقيه، وهي: الديون المتعلّقة بأعيان من التركة، ثمّ تجهيز الميت، ثمّ الديون المتعلقة بذمة الميت، ثمّ الوصية، ثمّ تقسيم التركة على الورثة.

وفي ختام المحاضرة، أجاب فضيلته على جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بقضايا المواريث، موضحاً الجوانب الفقهية والشرعية المرتبطة ببعض الثقافات الخاطئة، فعلم المواريث ليس علما للحفظ، ولكنه علم للفهم والتطبيق.

