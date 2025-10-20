قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملحمة وطنية.. لحظة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين إلى قطاع غزة| شاهد
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تسلم جثـ ـة محتجز إسرائيلي مساء اليوم
خامنئي: الرئيس الأمريكي يتفاخر بأنه دمر البرنامج النووي الإيراني.. فليستمر في الوهم
2020 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال 10 أشهر.. وواصف يكشف أسباب الارتفاع
التحريات تكشف لغز سقوط طالب من الطابق الخامس بحدائق القبة
وزير الخارجية: حوكمة البحر الأحمر تظل شأنا أصيلا وحصريا للدول المشاطئة
عاشور: ضرورة تعظيم الاستفادة من الأبحاث لخدمة الصحة والزراعة والطاقة
قبل قمة بوتين وترامب .. زاخاروفا: مجتمع أوروبا الغربية يريد إحباط أي طموحات سلام
عبد العاطي يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي تطورات القرن الأفريقي ودعم بعثة الاستقرار بالصومال
أطالب بإعدام القاتل.. والد طفل الإسماعيلية يكشف أسرار اللحظات الأخيرة قبل المأساة
وسائل إعلام سورية: طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق ريف دمشق
إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لدخول المساعدات إلي غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تدشين أروقة خاصة بذوي الهمم بالجامع الأزهر وفروعه..ومكافآت مالية للدارسين

شيخ الأزهر أحمد الطيب
شيخ الأزهر أحمد الطيب
شيماء جمال

أعلن الرواق الأزهري بالجامع الأزهر عن فتح أروقة جديدة خاصة بذوي الهمم في مختلف فروعه بالمحافظات، وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفي خطوة تعكس الاهتمام العميق من قِبل الأزهر الشريف تجاه ذوي الهمم.

 وتأتي هذه المبادرة بعد الإقبال الكثيف على البرامج النوعية التي يقدمها الجامع الأزهر لذوي الهمم، والتي حققت نجاحًا ملحوظًا في دمج هذه الفئة المهمة في النسيج المجتمعي، حيث تم تقديم مجموعة من البرامج النوعية التي استهدفت ذوي الهمم، تضمنت تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكام التجويد والتلاوة، بالإضافة إلى تنظيم دروس وملتقيات علمية بلغة الإشارة، فضلاً عن تعليم اللغة العربية وقواعد الكتابة والخط العربي.

ونالت هذه البرامج استحسانًا كبيرًا، مما دفع الأزهر الشريف إلى توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل جميع المحافظات بعد الإقبال الشديد عليها والمطالبة بتعميمها بجميع فروع الرواق الأزهري.

دمج ذوى الهمم فى المجتمع

وفي تصريح له، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الأزهر الشريف لدمج ذوي الهمم في المجتمع، وتعزيز قدراتهم التعليمية والدينية، فنحن نسعى لتقديم بيئة تعليمية شاملة تساهم في تعزيز تواصلهم مع الآخرين.

مكافآت مالية للدارسين بنسبة الحضور

وأضاف الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن "فتح الأروقة الخاصة بذوي الهمم في المحافظات ستتضمن برامج متخصصة تلبي احتياجاتهم التعليمية والدينية وتنمي مهاراتهم الحياتية، مما يعكس روح التعاون والتلاحم بين جميع فئات المجتمع، ويمثل خطوة هامة نحو رفع الوعي المجتمعي وتعزيز مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة، ونسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة".

كما  لفت إلى أنه سيتم صرف مكافآت مالية للدارسين وذلك بناءً على نسبة الحضور والمشاركة في هذه الدورات.

رابط الالتحاق برواق ذوي الهمم:

https://service.azhar.eg/services/form/475

جدير بالذكر أن أروقة ذوي الهمم تعتبر نشاطًا جديدًا يضاف إلى قائمة طويلة من الأنشطة التي يقوم بها الرواق الأزهري بالجامع الأزهر وجميع المحافظات؛ من القيام على خدمة كتاب الله – تعالى، وإتاحة الفرصة لدراسة العلوم الشرعية والعربية، وتعليم القواعد الصحيحة للخط العربي والزخرفة الإسلامية، إلى جانب ملتقيات علمية ودعوية خاصة بالمرأة والطفل والأسرة المصرية ككل، بهدف نشر العلم الوسطي والوعي الديني من منبعه الأصيل.

أروقة خاصة بذوي الهمم بالجامع الأزهر أروقة خاصة بذوي الهمم ذوي الهمم الجامع الأزهر الأزهر الالتحاق برواق ذوي الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

كلية تمريض بني سويف

انطلاق البرنامج التدريبي رعاية الحالات الحرجة والطوارئ بتمريض بني سويف

بانر المنتدى

غدا.. افتتاح منتدى الإسكندرية والمتوسط الثقافي بمكتبة الاسكندرية

ندوات توعوية بمدارس مطروح

ندوات توعوية بمدارس مطروح لترشيد استخدام المياه

بالصور

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة
سيارة
سيارة

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

سهر الصايغ
سهر الصايغ
سهر الصايغ

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد