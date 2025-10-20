تدشين أروقة خاصة بذوي الهمم بالجامع الأزهر وفروعه..ومكافآت مالية للدارسين

أعلن الرواق الأزهري بالجامع الأزهر عن فتح أروقة جديدة خاصة بذوي الهمم في مختلف فروعه بالمحافظات، وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفي خطوة تعكس الاهتمام العميق من قِبل الأزهر الشريف تجاه ذوي الهمم.

وتأتي هذه المبادرة بعد الإقبال الكثيف على البرامج النوعية التي يقدمها الجامع الأزهر لذوي الهمم، والتي حققت نجاحًا ملحوظًا في دمج هذه الفئة المهمة في النسيج المجتمعي، حيث تم تقديم مجموعة من البرامج النوعية التي استهدفت ذوي الهمم، تضمنت تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكام التجويد والتلاوة، بالإضافة إلى تنظيم دروس وملتقيات علمية بلغة الإشارة، فضلاً عن تعليم اللغة العربية وقواعد الكتابة والخط العربي.

ونالت هذه البرامج استحسانًا كبيرًا، مما دفع الأزهر الشريف إلى توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل جميع المحافظات بعد الإقبال الشديد عليها والمطالبة بتعميمها بجميع فروع الرواق الأزهري.

دمج ذوى الهمم فى المجتمع

وفي تصريح له، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الأزهر الشريف لدمج ذوي الهمم في المجتمع، وتعزيز قدراتهم التعليمية والدينية، فنحن نسعى لتقديم بيئة تعليمية شاملة تساهم في تعزيز تواصلهم مع الآخرين.

مكافآت مالية للدارسين بنسبة الحضور

وأضاف الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن "فتح الأروقة الخاصة بذوي الهمم في المحافظات ستتضمن برامج متخصصة تلبي احتياجاتهم التعليمية والدينية وتنمي مهاراتهم الحياتية، مما يعكس روح التعاون والتلاحم بين جميع فئات المجتمع، ويمثل خطوة هامة نحو رفع الوعي المجتمعي وتعزيز مشاركتهم الفعالة في الحياة العامة، ونسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة".

كما لفت إلى أنه سيتم صرف مكافآت مالية للدارسين وذلك بناءً على نسبة الحضور والمشاركة في هذه الدورات.

رابط الالتحاق برواق ذوي الهمم:

https://service.azhar.eg/services/form/475

جدير بالذكر أن أروقة ذوي الهمم تعتبر نشاطًا جديدًا يضاف إلى قائمة طويلة من الأنشطة التي يقوم بها الرواق الأزهري بالجامع الأزهر وجميع المحافظات؛ من القيام على خدمة كتاب الله – تعالى، وإتاحة الفرصة لدراسة العلوم الشرعية والعربية، وتعليم القواعد الصحيحة للخط العربي والزخرفة الإسلامية، إلى جانب ملتقيات علمية ودعوية خاصة بالمرأة والطفل والأسرة المصرية ككل، بهدف نشر العلم الوسطي والوعي الديني من منبعه الأصيل.