أستاذة علوم سياسية: لا أحب ثقافة الكمبوند لأن سكانه معزولين.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه عندما نرى ارتكاب الجرائم في مجتمع النخبة "الكمبوند والمصايف" لا نستطيع أن نعلق الجرس في رقبة الفقير.

وأضاف خلال برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أنها لا تحب ثقافة الكمبوند، بعتبر إن هذا شئ غير طبيعي، تخيل حضرتك إن عندك مجتمع عبارة عن مجموعة من الدوائر المغلقة ولا تتقاطع أبدا ولا تلتقي أبدا.

وأشارت إلى أن الكمبوند يوجد حالة من العزلة و الساكن فيه لا يحتاج إلى أن يختلط بالمجتمع، منوهة أنه في إطار المؤسسة التعليمية الخاصة توجد شرائح بين الأطفال وهذا يخلق مشاعر غير سوية وربما ضغينة وقد تفضي في النهاية إلى العنف.

وتابعت: الطبقة الوسطى هي الحافظة للتوازن في المجتمع، فهي حاملة القيم وتعبر عن الوسطية وتهتم بالتعليم.