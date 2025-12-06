إنزلوا الملاجئ ..الإدارة العسكرية في كييف تعلن حالة الإنذار الجوي



أعلنت الإدارة العسكرية في كييف حالة الإنذار الجوي مطالبة السكان بالنزول إلى الملاجئ.

فيما شهدت منطقة فاستوف آنفجارات على أطراف العاصمة كييف ؛ بحسب ما أعلنته السلطات الأوكرانية .



وفي وقت سابق ؛ نجحت القوات المسلحة الأوكرانية في إسقاط 80 مسيرة روسية في مواقع مختلفة من البلاد.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في إسقاط 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق خلال الليل.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية ، أن القوات الاستراتيجية التابعة لها، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع إطلاق الطائرات دون طيار، ومرافق البنية التحتية للنقل والطاقة المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، إضافة للتقدم على جميع محاور العملية العسكرية الخاص

