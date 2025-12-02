كييف رفضت التنازل عن أراضي.. هل فشلت محادثات فلوريدا بين أمريكا وأوكرانيا؟

أفاد مصدر مطلع بفشل الوفدين الأمريكي والأوكراني في التوصل إلى أي تقدم حول مشكلة الأراضي، خلال محادثات فلوريدا الأحد الماضي، و ذلك بحسب ما نقلت قناة ABC التلفزيونية عن المصدر.

وجاء في تقرير القناة التلفزيونية أن "أوكرانيا ليست مستعدة للتنازل عن أراضيها".

الضمانات الأمنية لأوكرانيا

ووفقا للمصدر، الذي لم تكشف القناة عن هويته، ناقش الطرفان الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والأصول الروسية المُجمدة، والانتخابات المُحتملة في أوكرانيا، وخلال ذلك "لم تظهر أي بوادر تقدّم" في القضية الإقليمية (الأراضي)".

و عقدت يوم الأحد الماضي مفاوضات بين وفدين أوكراني وأمريكي في فلوريدا. وترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، بينما ترأس الوفد الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عميروف.

وعقب الاجتماع، صرح روبيو بأن المفاوضات مع الوفد الأوكراني في فلوريدا كانت مثمرة للغاية، وهناك حاجة إلى "مزيد من العمل"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتفهم موقف روسيا ووجهة نظرها بشأن التسوية الأوكرانية.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد ذكر في وقت سابق، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في الثاني من ديسمبر.