هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع

تترد أسئلة كثيرة عن الميراث وكيفية توزيع التركة ومن ضمن أكثر ما يتردد على ألسنة الناس سؤال يدور حوله الجدل مفاده هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟ فكثيرا ما يكون للمتوفى زوجة ولها مؤخر صداق فهل تأخذه من التركة قبل توزيع الميراث أم إنه لا يعد دينًا على المتوفى ويؤخذ مؤخر الصداق إذا وقع الطلاق، وفي السطور التالية نتعرف على حكم الشرع في هذه المسألة الفقهية.

حكم إخراج مؤخر الصداق قبل توزيع الميراث

وفي هذا السياق، أكدت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة، مشيرا إلى أن مؤخر الصداق لابد من إخراجه من التركة قبل توزيعها.

وأضاف مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في فتوى سابقة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن مؤخر الصداق يعد دينًا على الزوج المتوفى ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، لافتًا إلى أن يجب الأخذ في الاعتبار إذا كان الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه.

واستشهدت لجنة الفتوى مجمع البحوث الإسلامية بقول الله تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.

حكم مؤخر الصداق في توزيع الميراث

ومن جانبه، كان الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، قال إنه يجب قبل تقسيم تركة الميت أن تسدد ديونه إذا كانت عليه ديون ثم تنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى ثم تقسيم تركته على ورثته.

وأضاف الدكتور على جمعة، خلال تصريحات سابقة له، أنه ينبغي على الزوج أن يسدد مؤخر الصداق وذلك قبل وفاته، أو أن يخرج من تركته بعد وفاته فهو دين عليه فيجب أخذ مؤخر الصداق وذلك قبل تقسيم تركته.

الإفتاء: المؤخر دين في رقبة الزوج لزوجته

وفي السياق ذاته، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن مؤخر الصداق دين على الزوج يجب أن يدفع من التركة بعد وفاته، لافتا إلى أنه لا يسقط بوفاة الزوج كما يقول البعض.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال فتوى له على موقع دار الإفتاء "قبل توزيع التركة على الورثة يتم خصم قيمة مؤخر الصداق منها، ثم إعطاؤه للزوجة ثم يتم حساب نصيب كل فرد من المتبقي حسب التقسيم الشرعي".