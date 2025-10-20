قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعتمد قرارات جديدة للإيفاد وتجديد التكليفات القيادية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

 اعتمدت وزارة الأوقاف مجموعة من القرارات الجديدة التي شملت إيفاد عدد من الأئمة المتميزين إلى الخارج وتجديد تكليف عدد من القيادات الدعوية بعدد من المديريات.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الحضور الدعوي المصري في الخارج، ودعم الكفاءات القيادية القادرة على تمثيل الفكر الوسطي ونشر قيم التسامح والاعتدال في مختلف أنحاء العالم.

وتضمن القرار إيفاد فضيلة الشيخ محمود إبراهيم علي حسين – إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القاهرة – للعمل لدى الجمعية الإسلامية بمدينة برانكيا في كولومبيا لمدة عام، وكذلك إيفاد فضيلة الشيخ محمود جودة سالم زكي – إمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف القليوبية – للعمل بمسجد جوندائي بمدينة ساو باولو في البرازيل.

كما شملت القرارات تجديد عدد من التكليفات القيادية لمدة عام كامل، جاء أبرزها:

  1. فضيلة الشيخ محمد رجب عبده خليفة، مدير إدارة أوقاف المحمودية بالبحيرة، ليتولى تسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف المنوفية.
  2. فضيلة الشيخ محمود أحمد مرزوق إبراهيم، إمام وخطيب ومدرس بديوان عام وزارة الأوقاف، لتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.
  3. فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد علي عطيفي، كبير مفتشين بمديرية أوقاف الجيزة، لتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الإسماعيلية.
  4. استمرار فضيلة الشيخ علي صديق أمير عمر، مفتش دعوة أول، في تسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الأقصر لمدة عام.
  5. فضيلة الشيخ محمد زكي يونس علي، كبير بمديرية أوقاف الأقصر، لتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف قنا.
  6. فضيلة الشيخ ياسر حلمي محمد أبو غياتي، مفتش دعوة أول بديوان عام الوزارة، لتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف القليوبية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتأهيل وتمكين القيادات الوسطى في مختلف مواقع العمل الدعوي والإداري، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في الأداء، مؤكدة حرصها المستمر على اختيار الكفاءات التي تمثل صورة مشرفة للأزهر والفكر الوسطي المصري.

